【港產口罩】實惠門市發售CareHK口罩　一文睇清實惠分店地址【內附地址】

▲ 實惠發售CareHK口罩的分店地址。

本地口罩廠「CareHK匯愛」日前宣布與「Pricerite實惠」合作，於4月16日在分店公開銷售10萬個口罩，每個售價為1.95元，包括成人及兒童版口罩。

實惠分店地址如下：

港島區

銅鑼灣分店：銅鑼灣怡和街1號香港大廈地庫

北角分店：北角健威花園商場地下L9舖

堅尼地城分店：堅尼地城卑路乍街116-122號

九龍區

淘大分店：牛頭角道77號淘大商場第二期二樓 S8號鋪

MegaBox分店：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox L5 8室

土瓜灣分店：土瓜灣道78-80號26-27號舖地下及一樓

太子分店：太子道西 181 - 183 號,美輪大廈

秀茂坪分店：觀塘秀明道10號秀茂坪商場2樓201號舖

黃大仙分店：黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館2樓N212舗

長沙灣分店：長沙灣青山道400號喜盈商場一樓及二樓全層

旺角創興分店：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層卜新界區

新界區

元朗分店：元朗大馬路130-132號地下及閣樓,128-138號一樓及二樓

上水分店：上水名都商場二樓32-34號舖

大埔分店：大埔大榮里15-19號及寶鄉街3-5號聯豐大厦地庫連地下及 一樓

青衣分店：青衣城二樓210號舖

將軍澳廣場分店：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二樓2-008-017號舖

將軍澳新都城分店：將軍澳新都城中心二期商場，L2,2009及2010A-C 號舖

沙田分店：沙田正街 3-9 號希爾頓中心二樓 , 39, 41-43, 45-48, 51-53 及 55-63 號舖

天水圍分店：天水圍天恩路18號嘉湖二期二樓 202-206, 208及212 號舖

荃灣廣場分店：荃灣大壩街 4 - 30 號 荃灣廣場 6 樓 601 至 608 號舖

愉景新城分店：荃灣 青山道398號 愉景新城商場 二樓 2026 及 2028 號舖

馬鞍山分店：馬鞍山新港城廣場2樓29-37號舖

葵芳分店：葵芳興芳路223號新都會廣場三樓339號舖

屯門分店：屯門屯利街1號華都商場三樓, 6,8S1, 8T1, 8U1 & 11號舖

【SECO by Pricerite門市地址】

馬鞍山分店：馬鞍山新港城中心3樓 3009號鋪

將軍澳popcorn分店：將軍澳唐賢街9號popcorn商場1樓F59 號鋪



責任編輯：陳珈希