【BBC直擊】意大利醫護捨棄休息時間自願OT　80後急症科醫生感染卧床插管

▲ BBC直擊意大利醫院深切治療部。

新冠肺炎疫情持續，世界各地醫療系統負荷極大，BBC深入了疫情嚴峻的意大利及韓國的醫院深切治療部，直擊前線醫護人員的工作情況。有受訪的意大利醫護人員表示，不少同事都捨棄了休息時間，自願加班，亦有同事感染卧床了。

▲ 意大利深切治療部情況。(影片截圖)

《BBC》深入了一間意大利醫院的深切治療部，與急症室環境不同，深切治療部沒那麼擠迫混亂，但所收治的病人情況都極嚴重，死亡率高達50%。

急症室主管Giuseppe Natalini表示，大部份病人都情況嚴重，有呼吸困難，導致容易有生命危險。

深切治療部的患者，預計死亡率達50%。

▲ 意大利深切治療部情況。(影片截圖)

Giuseppe Natalini又指，醫護人員的行為都讓人頗為感動的，有時即使不是自己輪班，醫護人員都會回來醫院工作，有些醫護人員明明上夜更，但又會自願在早更幫忙。有些人可能會哭泣，但從未見過任何人有怨言。

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訪問中亦拍攝到一位80後急症科醫生因為感染而卧床，醫生與其他人一樣同樣需要插管治療。Giuseppe Natalini指，知道中國疫情期間也有很多醫護人員殉職，自己也見到同事受到感染，加上自己也是高危族，所以其實也有點擔心會受到感染。

▲ 醫護穿上厚重保護衣工作。(影片截圖)

《BBC》又深入了韓國首爾國立中央醫療院的深切治療部。韓國的疫情比意大利輕，深切治療部的護士進入病房前都會先穿上厚厚的保護衣，該套保護衣像呼吸系統一樣，可讓醫護人員在保護衣內呼吸。不過保護衣極重，所以每次穿上後，醫護都會體力透支、滿頭大汗。

深切治療部護士張福順（音譯）稱，穿上保護衣後，會很難聽到聲音，五官都會變得麻木。最困難是溝通，這讓人感到更不安。

裏面瀰漫著恐懼，但我一直只想著他們是病人，如果他這樣想的話，那就沒那麼可怕了。

而醫院而在病房外圍設了安全區及治療病人區，如果沒經過消毒，就不能越過「治療病人區」這條線。

▲ 地下的紅線，區分了安全區及治療病人區。(影片截圖)

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責任編輯：楊宛茜