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【停課不停學】世界各地動物園水族館開放直播 　水獺鯨鯊熊貓陪小朋友家中上自然課【內附連結】

親子 14:43 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

在疫情期間，世界各地水族館、動物園暫停開放，轉而在網上直播動物日常。

新冠肺炎全球大流行，為了減少感染的風險，世界各地多處都停課及關閉公眾場地，民眾盡量留在家中，小朋友沒法外出「放電」跟爸媽「困獸鬥」，一於帶小朋友看看世界各地可愛的動物及海洋生物，多個動物園、水族館暫停開放，改為網上直播及公開影片，上網用電腦、平板電腦或手機，就可以遠距離觀察動物百態，上一課遙距自然課。

開放直播的動物種類很多樣，陸上動物包括有長頭鹿、熊貓、樹熊、老虎、大象、猩猩、北極熊、貓頭鷹等等，由於是直播拍攝動物的日常，動物有機會不在鏡頭的正前方，例如記者看美國聖地亞哥動物園直播熊貓的片段時，見熊貓是背向鏡頭吃著竹子，當然，其胖胖的背影也很有趣，爸媽可以跟小朋友一起看背影猜猜是甚麼動物。

直播熊貓吃竹子，看到牠胖胖的背影。（影片截圖）

看水族館鯨鯊

多個水族館也有播放影片，有拍攝著水族館大型展示魚缸，如同《魚樂無窮》節目，看著不同海洋生物游來游去，包括多隻鯨鯊，非常壯觀。此外，影片也有水獺 、企鵝、海獅、鱷魚、水母等等不同物種。

看見有鯨鯊在大型展示魚缸內暢泳。（影片截圖）

溫馨提提大家，由於各國時區不同，部分美國、英國的動物園只有深夜時間才會開直播，不過，大家可用擔心，選擇非常多，而且有除了直播之外，部分動物園水族館也有各式動物的短片，值得爸媽跟小朋友一起觀看。

【停課不停學】英國YouTuber陪孩子做運動　型男健身教練化身國民體育老師拯救家長

動物園水族館直播影片連結

日本鹿兒島市平川動物公園（Hirakawa Zoological Park）【按此觀看

英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）【按此觀看

美國阿特蘭大動物園（Zoo Atlanta）【按此觀看

美國聖地亞哥動物園（Sandiego Zoo）【按此觀看

美國休士頓動物園（Houston Zoo）【按此觀看

美國喬治亞水族館（Georgia Aquarium）【按此觀看

美國蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）【按此觀看

美國國家水族館巴爾摩分館（National Aquarium in Baltimore）【按此觀看

【停課不停學】讀好書擴闊世界觀　網上圖書館逾4600本世界童書免費睇

責任編輯︰王俊賢

家庭教育 育兒心得 動物園 水族館 網絡熱話 教育議題 樹熊 企鵝 英國 日本

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