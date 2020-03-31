【停課不停學】世界各地動物園水族館開放直播 　水獺鯨鯊熊貓陪小朋友家中上自然課【內附連結】

▲ 在疫情期間，世界各地水族館、動物園暫停開放，轉而在網上直播動物日常。

新冠肺炎全球大流行，為了減少感染的風險，世界各地多處都停課及關閉公眾場地，民眾盡量留在家中，小朋友沒法外出「放電」跟爸媽「困獸鬥」，一於帶小朋友看看世界各地可愛的動物及海洋生物，多個動物園、水族館暫停開放，改為網上直播及公開影片，上網用電腦、平板電腦或手機，就可以遠距離觀察動物百態，上一課遙距自然課。

開放直播的動物種類很多樣，陸上動物包括有長頭鹿、熊貓、樹熊、老虎、大象、猩猩、北極熊、貓頭鷹等等，由於是直播拍攝動物的日常，動物有機會不在鏡頭的正前方，例如記者看美國聖地亞哥動物園直播熊貓的片段時，見熊貓是背向鏡頭吃著竹子，當然，其胖胖的背影也很有趣，爸媽可以跟小朋友一起看背影猜猜是甚麼動物。

▲ 直播熊貓吃竹子，看到牠胖胖的背影。（影片截圖）

看水族館鯨鯊

多個水族館也有播放影片，有拍攝著水族館大型展示魚缸，如同《魚樂無窮》節目，看著不同海洋生物游來游去，包括多隻鯨鯊，非常壯觀。此外，影片也有水獺 、企鵝、海獅、鱷魚、水母等等不同物種。

▲ 看見有鯨鯊在大型展示魚缸內暢泳。（影片截圖）

溫馨提提大家，由於各國時區不同，部分美國、英國的動物園只有深夜時間才會開直播，不過，大家可用擔心，選擇非常多，而且有除了直播之外，部分動物園水族館也有各式動物的短片，值得爸媽跟小朋友一起觀看。

【停課不停學】英國YouTuber陪孩子做運動 型男健身教練化身國民體育老師拯救家長

動物園水族館直播影片連結

日本鹿兒島市平川動物公園（Hirakawa Zoological Park）【按此觀看】

英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）【按此觀看】

美國阿特蘭大動物園（Zoo Atlanta）【按此觀看】

美國聖地亞哥動物園（Sandiego Zoo）【按此觀看】

美國休士頓動物園（Houston Zoo）【按此觀看】

美國喬治亞水族館（Georgia Aquarium）【按此觀看】

美國蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）【按此觀看】

美國國家水族館巴爾摩分館（National Aquarium in Baltimore）【按此觀看】

【停課不停學】讀好書擴闊世界觀 網上圖書館逾4600本世界童書免費睇

責任編輯︰王俊賢