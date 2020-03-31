【打天下】歐錦棠文頌嫻《烈火雄心2》再合作 馬國明《降魔的2.0》5月推出
娛樂 13:50 2020/03/31
TVB早前播放的《法證先鋒IV》及ViuTV早前播放的《二月廿九》掀起了煲劇熱潮，劇迷每晚都守候電視機前，追看喜愛的劇集。有指TVB將於播畢《機場特警》後，推出黃智雯主演的《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》，而ViuTV則準備播放歐錦棠首部自監自演的《打天下》。
TVB熱播劇《法證先鋒IV》剛播畢，並以同樣由湯洛雯主演的《機場特警》接棒。
馬國明黃智雯陷四角戀，詳情請睇：https://bit.ly/2QXCTrf
有指緊接內地劇《慶餘年》後播放的將會是由黃智雯、譚俊彥及陳山聰參演的《十八年後的終極告白》。
而最令劇迷期待的相信是暫定接《機場特警》播放的《降魔的2.0》，馬國明、黃智雯和胡鴻鈞將於5月齊齊與觀眾重聚。
文頌嫻歐錦棠《烈火雄心2》後再演情侶，詳情請睇：https://bit.ly/2UvMVlw
香港電視首部空手道劇《打天下》
ViuTV熱播劇《二月廿九》好評如潮，不少劇迷都紛紛期待ViuTV播放更多本地作品。
由歐錦棠擔任監製、動作指導及男主角的《打天下》將於4月13日播放，為香港電視史上首部以空手道為題材的劇集。
文頌嫻和歐錦棠繼2002年的《烈火雄心2》後，相隔18年再演情侶。
而歐錦棠的太太萬斯敏也有份演出及擔任Casting Manager，為劇集增添吸引力。
撰文 : TOPick柴犬出動