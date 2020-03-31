【機場特警】冼灝英習武多年曾任荷里活武指　為拍戲滿身傷痕考慮退休

▲ 冼灝英在《機場特警》演機場警署警長。

TVB劇《機場特謷》正播映中，資深演員冼灝英不止有份演出，更兼任劇中動作指導。冼灝英從影三十多年，其武打形象深入民心，又有多位演員向他拜師學藝，故有冼師傅之稱。鐵漢外表卻有柔情一面，冼灝英早年更曾推出情歌《最後的溫柔》，對太太及兩子愛護有加。

冼灝英在《機場特警》演機場警署警長，常展現一身橫強肌肉，不遜於張振朗、黃子恆、楊明等年青演員。

▲ 《機場特警》中冼灝英不乏展身手機會。

自幼習大聖劈掛的冼灝英，因當時體質不佳，為改善體格，冼灝英由12歲起每天凌晨5時起床，跑12公里後再上學。畢業後，他曾投身酒店業、辦工室，後於武術比賽被電影製片睇中，邀請客串電影《擂台》後剛好遇邵氏招募動作演員，冼灝英決定一試，投報邵氏第六期武訓班入行。

▲ 冼灝英跟黃浩然常一起行山。

【機場特警】蔡思貝為新劇增磅操肌 靚湯湯洛雯自嘲肥胖圓碌碌

冼灝英曾分別效力亞視、無綫及香港電視，經典作品包括《我和殭屍有個約會》、《少年英雄方世玉》、《火舞黃沙》、《學警狙擊》、《花花世界花家姐》等。

此外，他更參演過多部荷李活電影，包括尚格雲頓主演的《搏擊之王》（Kickboxer），以及在美國電視劇《Yellowthread Street》任武術指導。

▲ 圈中人緣佳的冼灝英，曾跟發哥留影。（取自微博）

艾威低於市價賣屋套現 助養28名兒童：生活困難也不放棄他們

外表剛強硬朗的冼師傅，於2010因為一場內地登台演出，被邀請錄製歌曲，其中一首《最後的溫柔》更拍成MV，放到網上兩天便有數萬點擊數量，更被網友把他與張學友、陳奕迅、李克勤並列封為「香港新四大天王」，MV中見到冼灝英溫柔又深情的一面。

多年來因練功及工作全身多處舊患，冼灝英過去十年鑽研中醫、針灸、推拿等，準備隨時轉行。

平日熱愛跑步的冼灝英經常練跑，曾到世界各地參加馬拉松賽事，其徒弟兼拍檔黃浩然亦是其「跑友」之一。已婚的冼灝英育有兩子，已經長大成人，他並未有強逼兒子練武，但二子分別對傳統武術及搏擊感興趣，三父子均熱愛運動感情要好。