【SEN教育】愛心教練教SEN孩子學跆拳道 　加入競技元素用遊戲加強學習動力

▲ 跆拳道教練羅志英表示，SEN孩子不擅表達想法或感受，需要先建立關係，讓他們信任教練。

有特殊學習需要的小朋友，未必能適應傳統體育課堂，慈善機構凝動香港體育基金，現為有特學習需要學生設計《優異！凝動跆拳道》，邀請習跆拳道30年的羅志英(Karen)教練指導小朋友學運動，她謂SEN孩子不擅表達想法或感受，需要先建立關係，讓他們信任教練。

▲ 她謂SEN孩子不擅表達想法或感受，需要先建立關係，讓他們信任教練。(湯炳強攝)

自幼習跆拳道的Karen教練，自中學階段，已先後拿過多項傑出義工獎項，現是香港跆拳道協會一級裁判及世界跆拳道聯盟品勢裁判，Karen與同是自幼習拳的丈夫呂先生，在社區已推動運動20年，其3名3至12歲子女也是跟他們學習，現在會擔任助教，當中學會體育精祌及尊重不同才能的人，夫婦倆早年曾在慈善組織教智障學生和聽障同學，並因此理解到弱勢學生學習跆拳道，不可用傳統方法。

他們同謂，教SEN學生需要多動腦筋，傳統跆拳道是硬橋硬馬，學員要一步步札馬、叫口號，練習速度和力量等常規訓練，SEN孩子會較難適應，故需要把跆拳道元素加入競技遊戲中，讓SEN學生從玩中學習，提高他們學習的動力。

因跆拳道集中在腳部，我們讓學生用單腳跳玩互捉比賽，去培養平衡力；並會用繩梯設計各類協調遊戲，當中要提醒他們要遵守遊戲規則，讓他們能學習聽從指令。

▲ Karen和丈夫是3名孩子的教練，12歳大女是跆拳兒童黑帶，10歲二仔是跆拳道紅黑，並獲青少年跆拳道比賽(29-31kg)冠軍。(湯炳強攝)

現時課堂一班只有16人，她謂較能跟學員建立個人關係，而當學生跟不上，教練會請他們口述動作重點，或站在他們旁邊，仔細示範，讓他們有機會看清楚及慢慢消化，有時同學也需要觀察其它同學做動作，自我推動。

教他們要重覆又重覆，需要耐性和愛心。

出外表演突破安舒區

她強調讓SEN小朋友表演很重要，表演講求合一，而並不是只選尖子出場，期間他們曾遇過不少驚險事，包括孩子臨場害怕而想退縮或不願上台，需要不停鼓勵。

已學習年半的伊悅，已考獲綠帶，他曾用10多堂去記熟考帶的套路，並在一次上台表演前想放棄，當時令她不知所措，只好不停鼓勵，告訴他用心表演就是了。幸好，最終全隊人都願意走上台，以高難度動作完成表演，並獲得全場掌聲。

記得我站在台下聽到掌聲響起，眼淚忍不住湧了出來，看見學生得到其他人的認同， 實在非常感動。

▲ 因SEN孩子對傳統課堂較難適應，故她需要把跆拳道元素加入競技遊戲中，讓學生從玩中學習。(湯炳強攝)

小五的伊悅就讀基督教聖約教會堅樂第二小學，有輕度自閉症，媽媽李太謂兒子本來喜歡踢足球，但因沒法融入課堂，而曾被教練投訴，前年改學跆跆拳班，期間出外表演，慢慢變得樂意跟朋友仔打招呼。

伊悅說，考帶的時候要踢板，感到很害怕，但教練一直安慰自己，同學們一直幫他加油，最後都是克服了。

伊悅說：

最深刻和開心的記憶是參加凝動的表演，本來我不想參加，因為怕自己會表現得不好，但是教練一路給我信心，多謝他們我才有這麼好的經歷。

▲ Karen教練在凝動課堂上指導孩子練習。(受訪者提供)

▲ 伊悅媽媽見到孩子參加演出後信心提升，觀察到他上堂時會樂意跟其它學員打招呼，社交上有很大進步。

Karen教練謂，教SEN孩子最大滿足是陪伴他們成長，而這20年來她是見證住很多SEN學員的突破。

伊悅由不喜歡到不但準時上堂，今天會提自己拿制服，更會幫忙搬器材。若在一般體育班，他可能只能站在一邊，沒法參與運動。另外有一位小四「女班長」，既勤奮又有天賦，只花了短短三個月的時間，就能參加全港品勢比賽，她每天努力練習，這份堅持和執着，也令我很欣賞！

她教過的學員之中，最深刻是一位已是英文科老師的男同學。教練回想老師在學生階段，有一次參與黑帶跆拳道比賽時因非常緊張，堅持要回家為MP3取電，讓自己聽音樂分散注意力，最終因他太堅持，結果來不及比賽而當場泣不成聲。她唯有鼓勵他積極面對困境，努力改善自己的不足。

這次經歷，讓我清楚明白教練對學生有很大的影響！

凝動體育計劃由「飛躍新世界」和凝動合作，現為五間小學，五間中學提供八種運動種類。

記者：胡麗珊