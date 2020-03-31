【洗腦神曲】Baby Shark推新版本神曲 教小朋友勤洗手防疫【附免費教材下載】
「doo doo doo doo doo……」兒童界洗腦神曲《Baby Shark》推出新歌！在新冠肺炎疫情肆虐全球下，《Baby Shark》團隊為了加強小朋友的防疫意識，決定推出「洗手版」新歌向小朋友「洗腦」，包保小朋友唱住歌仔自動自覺勤洗手。
新歌《Wash Your Hands with Baby Shark》是舊曲新詞，旋律與之前一樣，歌詞變成「Wash your hands, doo doo doo doo doo……」和「Grab some soap, doo doo doo doo doo……」等，除了動物們洗手身教外，還附帶真人版的洗手教學，鼓勵小朋友學識徹底清潔雙手。
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新《Baby Shark》附真人版洗手教學
歌曲還教導小朋友咳嗽和打噴嚏時，要用紙巾或手帕掩住口鼻，提高小朋友的衛生意識，減低染病風險。
《Wash Your Hands with Baby Shark》由製作團隊Pinkfong!炮製，MV在YouTube至今已迫近5百萬次收看。影片片尾更呼籲家長和小朋友參與「#BabySharkHandWashChallenge」活動，齊齊宣揚洗手意識。
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此外，Pinkfong!還製作了一系列教生字短片、唱遊短片，以及工作紙、填色紙、小手工及小遊戲等，讓小朋友「停課不停學」期間充滿趣味。【點擊按此】
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責任編輯︰林綺玲