【洗腦神曲】Baby Shark推新版本神曲　教小朋友勤洗手防疫【附免費教材下載】

▲ 《Baby Shark》角色再次現身教洗手及咳嗽掩口鼻,提高小朋友的防疫意識。

「doo doo doo doo doo……」兒童界洗腦神曲《Baby Shark》推出新歌!在新冠肺炎疫情肆虐全球下,《Baby Shark》團隊為了加強小朋友的防疫意識,決定推出「洗手版」新歌向小朋友「洗腦」,包保小朋友唱住歌仔自動自覺勤洗手。

新歌《Wash Your Hands with Baby Shark》是舊曲新詞,旋律與之前一樣,歌詞變成「Wash your hands, doo doo doo doo doo……」和「Grab some soap, doo doo doo doo doo……」等,除了動物們洗手身教外,還附帶真人版的洗手教學,鼓勵小朋友學識徹底清潔雙手。

▲ 一聽到「Doo Doo Doo」就知Baby Shark又來了!(影片截圖)

新《Baby Shark》附真人版洗手教學

歌曲還教導小朋友咳嗽和打噴嚏時,要用紙巾或手帕掩住口鼻,提高小朋友的衛生意識,減低染病風險。

▲ 媽媽提醒,洗手一定要用梘液。(影片截圖)

《Wash Your Hands with Baby Shark》由製作團隊Pinkfong!炮製,MV在YouTube至今已迫近5百萬次收看。影片片尾更呼籲家長和小朋友參與「#BabySharkHandWashChallenge」活動,齊齊宣揚洗手意識。

免費下載Baby Shark工作紙

▲ 網站有一系列Baby Shark工作紙及小手工素材免費下載。(網頁截圖)

此外,Pinkfong!還製作了一系列教生字短片、唱遊短片,以及工作紙、填色紙、小手工及小遊戲等,讓小朋友「停課不停學」期間充滿趣味。【點擊按此】

