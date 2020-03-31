【新冠肺炎】餐飲業批6項辣招致生意急跌　促政府補償損失

▲ 多名中小企食肆代表發起聯署行動，要求政府提供補償及盡快推出新一輪紓困措施。（林洋攝）

政府於上周六（28日）向全港餐飲業推出實施6項限制措施，多名中小企食肆代表今（31日）召開記者會，講述業界面對的困難，並聯署要求政府回應5項訴求，包括與業界中小企會面、提供足夠補償，以及應全面封關及加強檢疫等。

多名中小企食肆負責人於會上指出，由於新規例倉卒推出，難以及時應對有關要求，或購買提供外賣的用品，更有人須以近千元購入探熱針。另有食肆代表稱，措施推出後有一半客人取消預訂座位，數日來僅有平日1成的生意額，不少同行均怨聲載道。

一芳水果茶總代理劉心暉稱，第二波疫情及新規例令業界情況雪上加霜，不少人感到前路茫茫，「不知道明天捱不捱到」。他透露，自2月疫情大規模爆發後，累計已虧損逾百萬元，雖然已從首輪防疫抗疫基金，取得1個月虧損額補貼，惟仍難以彌補損失。劉表示政府應盡快公布第二輪紓困措施，避免業界出現結業潮，牽連批發商及進口商等上游產業鏈。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，大部分中小企食肆面積不足500至1000呎，惟最新政策要求每張餐桌使用範圍，應相距最少有1.5米。他形容有關指引模糊不清，以一間面積500呎、可供30人用膳食肆為例，依照限制措施後，或只能招待不足10名食客，對生意構成沉重打擊。

林指出，政府推出的6項限制措施，無助控制疫情，大部分食肆於新規例下生意急跌7成，酒吧及火鍋店生意更下跌9成，目前已最少有逾百間食肆選擇暫時停業或結業，若有關情況持續及政府無任何措施支援，不排除5成食肆將結業。

林瑞華又稱，食肆約一半成本為員工薪金及舖租，故政府應補貼食肆最少8成開支。他指業界已發起聯署行動，要求政務司司長張建宗盡快與業界中小企會面，了解他們的處境及解釋規例的模糊地帶。若新規例實施14日後仍未紓緩疫情，政府應該規定全港食肆停業，並全數賠償租金、薪酬等成本開支，否則業界不排除會有罷市等進一步行動。

記者：林洋