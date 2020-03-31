【意大利疫情】香港神父羅馬進修見證疫情生死　聖杯互傳每人喝一口：他們覺得是感冒不是病毒

▲ 據身在羅馬進修的香港神父張心銳表示，他所知的兩個修女團體，一個團體有59位修女，40多位確診陽性；另一個團體有25位修女，有17位呈陽性，疫情十分嚴重。

意大利老神父自我犧牲，將呼吸機讓給青年以致死亡一事，被廣為傳頌。意大利確診個案已超過10萬宗，死亡人數亦逾1.1萬人，成為全球死於新冠肺炎人數最多的國家。

意大利是天主教國家，今次疫情有不少神父修女確診。據身在羅馬進修的香港神父張心銳表示，他所知的兩個修女團體，一個團體有59位修女，40多位確診陽性；另一個團體有25位修女，有17位呈陽性。就他所見，他覺得疫情在意大利失控其中一個原因，與當地居民害怕對流風有關。

因為那些從沙漠吹來的風，可以吹塌樹，甚至可以吹到人東歪西倒，因此在羅馬，居民怕對流風，都會將窗關上。

由於聖堂不通風，多人聚集就更容易中招。加上神父每天都要舉行彌撒，更增加傳染的風險。

▲ 這間聖堂是有窗的，雖然舉行彌撒的神父眾多，但卻沒有開窗通風。（圖片被訪者提供）

一個月前，當新冠肺炎開始蔓延時，在彌撒中，神父仍然將聖杯互傳每人喝一口，我已經提出不可以，因為實在太危險，但他們仍然照做。

試想想，六七十位神父一起舉行彌撒，而抹過聖杯的布也會沾上眾多神父的唾液，如果沒有好好處理，情況實在令人憂心。張心銳神父為了自保，惟有選擇在自己房間舉行彌撒，以免交叉感染。

▲ 張心銳神父的房間，備有舉行彌撒需要的物品。（圖片被訪者提供）

因為張神父居住的地方也有30人，雖說分開兩個地方用餐，仍然是人數太多，大家又不戴口罩，因此他選擇自己吃。

意大利人很喜歡傾偈，又無保持社交距離，我之前已經提醒過院長要小心，但他們覺得是感冒不是病毒。

張神父只好晚餐選擇留在房間吃餅乾，就算到大廳拿水，他也小心翼翼做好衛生防禦。

因為現在出外要有行街紙，張神父10天才會出外一次。「但有些人就是不能留在家中，心思思每日都要出去買煙。」行街紙要寫明出外的原因，是因為工作、購買日用品、看醫生等等，警察會查核，不遵守就會罰款。

其實搭車最容易受感染，兩年前，在交通工具有人打噴嚏不掩口鼻，結果我就中招感冒。

張神父兩周前出外，見街上許多人一路行一路咳嗽，自己也很害怕，因為經歷過沙士會很小心，但當地人卻意識不高。

記者：余少海