【抗疫前線】確診病人急增1天曾收38症　東區醫院醫護哽咽：沒有一刻停歇【有片】

▲ 確診病人急增，東區醫院曾1天曾收38症，醫護不禁哽咽。

近日海外輸入確診新冠肺炎個案急增，增加醫護人員負擔，不但床位爆滿，連防護衣物供應亦見緊張。來自東區醫院的郭翠姿姑娘聯合龍國璋醫生，合作率領醫護團隊。郭姑娘表示，曾有一天收多達38個病人，醫護人員不能休息，沒有一刻停歇。

擔心裝備庫存不足

《鏗鏘集》自2月起去到東區醫院，了解前線醫護的抗疫日與夜。

東區醫院隔離病房經理郭翠姿，負責統籌物資及編配人手。她提到，3月20號那個星期的確診病人，較前一個星期至少多一倍，懷疑入院的數目亦大為增加。

病人大量增加，要準備多些個人防護裝備（PPE），也要多準備N95口罩，因為接收新病人時用得最多。

她表示，初期很多報導指醫院保護裝備庫存不足，又不知為何存貨用得很快，令她很擔心，幸好到目前情況還可以應付。由於醫院現時削減非緊急服務，亦有員工自發於公餘時間自製眼罩供一般運作使用，舒緩高風險區防護裝備緊張的壓力。

▲ 郭翠姿負責統籌物資及編配人手。（圖片來源：影片截圖）

一天曾收38個病人

影片中的郭翠姿非常熟手，但她曾見證疫情初期病房、人手、物資不足的情況。現在回想，她仍然記得2月初要求收症的電話響個不停，曾經在1日入收38個病人：

不能休息，沒有一刻停歇，當時真的崩潰，下班回家後都想喊，現在回想起來都想喊。當時沒想過事態發展這麼快，接收這麼多病人，病床流轉不了。

▲ 她憶起2月初時接一日接收38名病人，非常崩潰。（圖片來源：影片截圖）

除了應付安排防護裝備的問題，亦要面對患者病死的情況。3月6日，郭姑娘本身想安排一對老夫妻視像見面，令確診的80歲伯伯心情好轉，沒想到伯伯當天早上情況惡化，需要轉至深切治療部。他肺部情況惡劣，超過8成多地方都是肺炎。他的太太本來還滿心歡喜，希望他渡過難關，但他最終延至13日死亡。

高層確保會處理保護衣物問題

東區醫院行政總監陸志聰承認，隨著接收個案大幅增加，個人防護裝備供應緊張亦帶來矛盾。但他確保會好好處理保護衣物問題，「因為整場抗疫最重要是保護好醫護人員」。對於醫管局多次修改穿戴裝備的指引，惹起醫護不滿，陸志聰表示：

當彼此之間不是絕對信任時，表面上似乎很微細的事，每一件事都可以爆發出來。這次是外科口罩，下次可能是黃色保護袍，這就是我認為要處理得好的事。

▲ 有同事自願幫忙製作眼罩。（圖片來源：影片截圖）

完整影片：

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責任編輯：徐穎彤