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【無盡思念】孕妻驗出淋巴癌流產病歿3周年　深情丈夫寫1012封信悼亡妻

健康 16:51 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

台灣少妻施柏薇2017年因淋巴癌辭世，丈夫Freddy在3年來每天為她寫一封信。

最漫長的告別，最深情的守候。台灣少妻施柏薇（薇薇）2017年5月因淋巴癌辭世，終年25歲。在她離世後，一直陪伴、支持她抗癌的丈夫王孝文（Freddy）3年來盡力完成與亡妻間的約定，同時在Facebook上每天寫一封信給去世的太太，向她說再見。

薇薇2017年因淋巴癌辭世，生前她一直積極抗病。（圖片來源：Facebook「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

Freddy近日接受「一件襯衫：你揮灑的城市日常風景」訪問，剖白愛妻離世近3年的感受及經歷。自從薇薇病逝，Freddy每天都會對著她的靈牌說話，吃飯時會準備兩雙碗筷。他記得妻子在臨終前跟他說了3次「我愛你」，而他就在太太耳邊說，

我答應你的事情，還是會帶著你去完成。

Freddy去年進行電單車旅遊，希望實現與愛妻一起環島遊的心願。（圖片來源：爆廢公社）

於是將近3年來，他試過帶著妻子的遺照周遊列國，只為一圓太太環遊世界的心願，又帶著薇薇的安全帽去環島，實踐2人環島遊心願。途中，Freddy認識了不少新朋友，而他亦持續在Facebook上，每天寫一封信給薇薇，向天國的太太說話，紀錄生活點滴。

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薇薇生前曾跟Freddy說過，等她死後一年，老公就可以交新女友，但Freddy至今仍未另覓新歡。他們的經歷在社交網絡流傳後，有未婚妻同樣因病離世的網友，與Freddy分享，自己也是每天寫一封信給未婚妻。由於薇薇和他的未婚妻，臨終前也表示過想看極光，2位男士於是相約要在2024年，兩個男人帶著4個人的靈魂，一起去旅行，看極光。

為鼓勵薇薇抗病，Freddy曾與太太一起剃光頭。（圖片來源：Facebook「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

Freddy表示，雖然不知道會持續至何時，但自己會一直為薇薇寫信，也知道自己不是孤身一人：

在這1012天裡，我寫了1012封信，都關於你。知道你不會想看見我痛苦，接下來我會好好適應沒有你的生活。我再也不會遇見這麼好的你了，但我會繼續在Facebook上寫信給你。也知道在這個世界上，我們都不是孤單奮鬥的。

薇薇在2015年診斷出淋巴癌，要即時進行流產手術。（圖片來源：Facebook「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

薇薇在2015年懷孕5個月時被診斷出淋巴癌，當時除了要即時進行流產手術，還要經歷連串化療，Freddy一直不離不棄，並陪同因化療掉髮的薇薇一起剃頭，又為她設立了「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」的Facebook專頁，紀錄抗癌歷程，感動無數網民為他們打氣。

有關薇薇與Freddy的經歷，請見：捧癌妻遺照環遊世界圓夢　丈夫一輩子信守愛的承諾

責任編輯：李迦善

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