【疫情減壓】國際巨星歌手響應#TogetherAtHome行動　IG直播開演唱會任粉絲點唱【內附連結】

▲ 一班外國巨星級歌手及樂隊發起「Together At Home」計劃，透過IG直播開演唱會，滿足一眾留家避疫的歌迷。

新冠肺炎在全球大流行，世界各地有不少大型活動及慶典亦相繼取消或延期，多個國家甚至要封關禁市民外出。人人宅在家防疫，細藝自然少，幸而有一班外國巨星級歌手及樂隊就發起「Together At Home」計劃，透過IG直播開演唱會，與粉絲傾偈及點歌任唱，滿足一眾留家避疫的歌迷。

▲ Global Citizen策展人的Coldplay主音Chris Martin，打頭陣開live演出。（影片截圖）

這個「Together At Home」計劃，其實是由公益組織音樂會Global Citizen及世界衛生組織（WHO） 發起。而Global Citizen就由2012 年起在美國紐約舉行，希望藉著公益活動關懷貧窮者，在10年內消除世上所有赤貧現象。

▲ Global Citizen是由公益組織Global Poverty Project發起的音樂會，2012年舉辦第一屆。

身為Global Citizen策展人的Coldplay主音Chris Martin，3月17日就先打頭陣在IG開live，在家中進行了30分鐘的演出，接受粉絲點唱及回答問題。他又彈結他又彈琴，除了唱Coldplay名曲Viva La Vida、Green Eyes外，還翻唱David Bowie的歌Life on Mars。

隨後緊接有其他巨星級歌手出場，如Niall Horan、Charlie Puth、OneRepublic、Hozier、Jennifer Hudson等，齊齊在家以自然一面為粉絲獻唱。

▲ John Legend的名模太太Chrissy Teigen裹住浴巾登場，陪老公獻唱。（影片截圖）

美國唱作音樂人John Legend的名模太太Chrissy Teigen，更裹住浴巾與女女一同出鏡，非常搞笑。

而在去年承認拍拖的情侶檔Shawn Mendes及 Camila Cabello，也齊齊現身合唱，鼓勵歌迷留家抗疫。

▲ Shawn Mendes及Camila Cabello情侶檔合唱，響應Together At Home計劃。

一眾歌手在IG開live後，更會將影片放上YouTube，並tag上#TogetherAtHome，讓大家可以慢慢重溫。

記者︰黃依情