【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍

▲ 情侶赤裸身體在沙灘上親密互動。

新冠肺炎疫情全球化，仍然有市民不顧留守在家的呼籲，繼續外出郊遊。台灣台南市有市民3月28日在安平區漁光島海灘，拍攝到一對情侶在海灘上搭建帳篷，且二人赤裸身體，在帳篷内及沙灘上舉動親密。當地警方正調查二人是否涉及公然猥褻，且勸諭不要再瘋傳影片，以免觸犯法律。

綜合台灣傳媒報道，台南片有網民3月30日在「爆廢公社」上貼出照片，拍攝的地點是在台南市的漁光島海灘，拍攝角度是由岸邊往岸上拍，能見到一名全身赤裸的女子，站在帳篷外與只穿泳褲的男子互動，但附近還有其他遊客遊憩。另外一張圖片則顯示，二人在帳篷內舉止親暱，男子則全身赤裸。

台南安平港警初步調查，事件發生在3月28日下午4時許，地點是台南安平漁光島海灘，但未接獲民眾報案，因為海灘區無監視器，目前尚無法知悉影片中情侶的身分，但從片中男子不斷觀察帳外動靜，估計他們無意被人偷拍，估計剛好是帳篷背面的門簾未拉上，被人偷拍到親密舉動的影片，警方會設法尋找出二人問話，釐清是否構成公然猥褻。

另據漁光島當地民眾表示，當時有看到影片中的帳篷，但不知影片中男女的身分，偷拍者可能在車上進行偷拍，還接連兩天在網絡上流傳影片與照片。不過，相關影片目前已被刪除。

本港有個阿伯在港鐵車廂中，伸手入女伴褲內亂摸，即睇【下一頁】

責任編輯：王俊賢