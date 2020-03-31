【全球大流行】意大利逾8300醫護確診63死 逾9500名護士仍自願申請加入前線

▲ 意大利有超過8300名醫護染病。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，當中重災區意大利，確診人數已超過10萬人，超過1萬人死亡，前線醫護疲於奔命，據最新數據顯示，現時逾8,300醫護人員確診新冠肺炎，63名前線醫護染疫病逝。

綜合外媒報道，義大利國家醫師聯合會（FNOMCEO）在網站上不斷更新逝世的醫師名單。根據衛生研究院（ISS）最新的統計數字顯示，義大利已累計8,358名醫護人員確診新冠肺炎，已累計63位醫護受感染而死亡，包括上周就至少有22位醫生辭世。據了解，大多數受到感染病逝的醫師都在疫情嚴重的倫巴底區與周邊地區工作。

護士聯合會（FNOPI）負責人Barbara Mangiacavalli指出，其中大約有4,000名確診患者是護士。她表示，儘管存在受感染的風險，仍有近9,500名的護士自願加入新冠病毒特別工作組，為疫情嚴重的地區醫院提供醫療協助。

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33歲律師中招住ICU兩天目睹3人病逝

意大利的新冠肺炎疫情嚴峻，羅馬現年33歲律師納波利(Andrea Napoli)，原本身體非常健康，在意大利全國封鎖國後，未幾出現咳嗽、發燒等病徵，之後確診，遂家居隔離，但病況急劇惡化，并入住深切治療病部，隨後住院的9日，他都要靠氧氣罩協助呼吸，留醫深切治療病房短短兩天，已目睹3名病人過世。他稱，

我看到很多痛苦的事，聽到其他病房不斷傳來的尖叫聲、咳嗽聲，醫生長時間辛苦工作，他們連推儀器也非常吃力。

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納波利上周五終可出院，被送到酒店隔離休養，但他仍無法正常呼吸，

我很易疲倦，上廁所後返回床上，已覺得氣喘，肌肉痛。

責任編輯：羅嘉欣