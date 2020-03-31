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【On Call 36小時II】港姐李雪瑩人氣一度比鍾嘉欣高　34歲辣媽靠2招保纖腰

娛樂 16:31 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

《On Call 36小時II》李雪瑩離巢開TVB做KOL。

深宵劇重播時段重播的2013年大熱劇《On Call 36小時II》，捧紅不少當時的新晉演員。劇中，演心胸肺外科實習醫生鍾紫婷的李雪瑩，便在此劇有不少的發揮機會。

不過，李雪瑩在《On Call 36小時II》播出1年後，便以赴外進修為由與TVB提早解約，結束在娛樂圈短短4年的發展。

李雪瑩在《On Call 36小時II》的演出有發揮機會。（劇照）

《On Call II》成代表作

《On Call 36小時II》重播不久，一班新的實習醫生在洪美雪（黃智雯飾）及洋蔥（羅仲謙飾）等人帶領下，繼續爭分奪秒搶救病人。

阿婷因美雪的嚴厲教導，總是心生懼怕，只要有美雪在場，所有的事都會做得不好。

李雪瑩私下與朱千雪亦非常老友。（Instagram圖片）

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《On Call 36小時II》是李雪瑩在TVB參演的第5部劇集，由於常與黃智雯及羅仲謙做對手戲，故在劇中戲份頗重，有不少的發揮機會。

而她與同劇的朱千雪一樣，因此劇後備受關注，雖然演技稚嫩，但因演出自然，仍獲不少觀眾欣賞。

人氣一度比鍾嘉欣苟芸慧高

現年34歲的李雪瑩（Crystal），在2010年參加《香港小姐競選》奪「最上鏡小姐」後入行。

自小在英國出生及成長的她，能操一口流利英語，故入行後成為明珠台《港生活·港享受》（Dolce Vita）的主持人。

李雪瑩已在2014年離開TVB。（Instagram圖片）

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此外，Crystal畢業於英國倫敦大學學院（University College London）的外語系，精通法文、德文及意大利文，因此也有擔任活動主持的工作。

Crystal入行2年後才正式有劇集出街，在《怒花街頭2》演胡杏兒的女律師後輩高雅。

劇集播出後，Crystal的人氣急升，在TVB官方網頁藝人人氣榜榮登第一位，擊敗當時TVB的當家花旦鍾嘉欣及女神苟芸慧等人氣女藝人。

李雪瑩於2018年誕下女兒。（Instagram圖片）

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不過，Crystal之後在TVB便沒太大的發揮。在2014年，她以赴外進修為由，與TVB提早解除合約，結束4年的藝人發展，告別作為劇集《愛我請留言》。

離開娛圈做人母

2016年，Crystal宣佈與圈外男友Andrew結婚，正式成為陳太。二人在2018年誕下一名女兒，一家三口非常幸福。

Crystal經常隨老公周遊列國，並在個人Instagram中分享靚相，而她亦有開設個人YouTube頻道分享生活。

她一直以來的身形都非常纖瘦，生女後也極快回復身材，而她也曾透露成功修身的原因是餵人奶及自己湊B，雖然辛苦但卻樂在其中。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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