【機場特警】菊梓喬為主題曲拍MV　Hana邀師弟合演傷感愛情故事

▲ 菊梓喬為《機場特警》拍主題曲MV。（星夢娛樂）

菊梓喬（Hana） 日前為新歌《如果你明白》拍攝 MV，此為電視劇《機場特警》片尾曲，導演安排Hana在MV飾演一個對愛情有盼望的女生。

Hana表示：「多謝導演想出這個故事，令我有機會在MV 擁有一個愛護自己的男生，還找來小師弟劉子碩（Zac）擔任MV男主角。」

她笑言：「最初擔心怕同Zac的配搭，大家年紀上可能會有差距，他是小鮮肉，不過原來鏡頭出來又幾襯好sweet。」

▲ 菊梓喬跟師弟合作。（圖片：星夢娛樂）

Zac對於有機會為Hana MV擔任男主角表示興奮：「今次還要同Hana女神拍一個愛情故事，第一個shot已經要含情脈脈望著師姐，被一眾工作人員看著有點緊張不自然，不過Hana給了好多鼓勵，教我視線做戲，真是好大得著。」

MV故事表面上是一個甜蜜愛情故事，其實一切只不過是Hana的幻想，是一個偷偷愛慕著男主角的故事。

Hana稱：「要去想像一個自己鍾意的男生好關心，對我好好，危急時永遠會第一時間出現，會陪伴左右，陪著自己傷心快樂，但原來最後一切只不過係自己的幻想，其實好可憐。幸好今次有男主角，不用做獨腳戲，會更入戲更有feel。」