【機場特警】挾持戲份氣槍「走火」險失聰　蔡思貝：痛得哭了

▲ 蔡思貝拍被挾持戲份遇氣槍「走火」險失聰。

《機場特警》接替《法證先鋒IV》在昨晚（3月30日）播出！在《機場特警》飾演機場特警組警員辛凱晴的蔡思貝，昨晚一出場便被挾持，後來蔡思貝在個人社會交媒體分享拍攝時險些失聰。

蔡思貝在個人社交媒體分享《機場特警》的劇照，並配文回憶這幕被挾持的戲份：

還記得拍攝當日，氣槍在我耳孔”走火”，很痛，痛得哭了。半天聽覺都朦朦朧朧。今天#機場特警 第一天播出，清晰的聽到你們的鼓勵，感恩，感謝！

有網民留言心痛蔡思貝，揚言唯有繼續極力支持到底，也有網民稱讚她在《機場特警》「又型又靚」、「英氣十足」等。

▲ 蔡思貝險失聰。（取自蔡思貝IG）

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老友聚首一劇

蔡思貝與楊明繼《鐵探》後再次合作警察題材劇集，早前《鐵探》成績不俗，由「紅姐」惠英紅掀起的「《鐵探》收視33點便鬧市笠絲襪扮安全套影相」行動，當時蔡思貝亦爽朗找數。

蔡思貝以粉紅色絲襪「笠頭」，到銅鑼灣買煎釀三寶請客，並點名下位找數的人是楊明。二人默契十足，相信在新劇定能擦出火花。

另外，蔡思貝與湯洛雯同屬好友，彼此經常出現在對方社交媒體，在《機場特警》中，蔡思貝與湯洛雯、張振朗陷入三角戀，令人期待劇情發展。

▲ 蔡思貝與湯洛雯份屬好友。（取自蔡思貝IG）

少說話多做事

2013年參選香港小姐奪亞入行的蔡思貝受到TVB力捧，短短兩年便擔正成劇集《衝線》女主角。可惜因外貌被指與Youtuber達哥相似和假學歷風波，令蔡思貝不獲觀眾歡心。

▲ 蔡思貝歷盡艱辛。（《機場特警》劇照。）

蔡思貝在2017年的《踩過界》演黑社會「師爺」趙正妹並戴牙套扮醜，令她在《萬千星輝頒獎典禮2017》奪「最受歡迎電視女角色」，演技開始備受關注。

2019年，蔡思貝憑招喜悅一角，獲觀眾賞識，並稱讚蔡思貝：「演技上的確是進步了，努力吧！」