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男侍應以磚頭襲擊內地女頭部候判　法官形容襲擊十分恐怖

社會 14:44 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

男侍應於區域法院承認有意圖而傷人罪。　（資料圖片）

24歲男侍應前年12月與持雙程證從內地來港的女子在西貢首次見面飯聚後，兩人於海濱長廊喝酒聊天，期間男侍應不滿女子要求離開，一怒之下用路邊磚塊襲擊女子頭部，致女子面部重創，多處骨折。男侍應今（31日）於區域法院承認有意圖而傷人罪，還押候判，法官坦言本案十分恐怖。
 
涉案被告伍康華（24歲）被控1項有意圖而傷人罪，控罪指被告於2018年12月20日，在西貢翠塘花園外勝記酒家附近，意圖使事主楊曼曼身體受嚴重而非法及惡意傷害她。
 
案情指，2018年12月19日，當時27歲的女事主在西貢1個飯聚中與被告首次見面，當晚凌晨時分，兩人於飯聚後前往海濱長廊喝酒聊天，其後女事主表示要離開，被告拉著她不准她離開，更用路邊的磚塊襲擊事主頭部，事主暈倒後，被告仍繼續向她施襲數次。
 
事主送院後，被發現面部重創，有多處骨折，包括鼻骨及眼窩內側等部位，事主留醫16天後出院。被告當晚於案發現場附近被捕，他於警誡下聲稱，是另1名不知名男子襲擊事主，事主後來不讓被告離開，被告遂隨手執起地上物件襲擊事主頭部。
 
被告其後於錄影會面中進一步指，他當晚與事主在海濱長廊喝過數罐啤酒後，兩人決定離開前往進行性行為，隨後有1名不知名男子上前襲擊事主，被告聲稱沒有目擊施襲過程，但知道過程維時數十秒，被告其後嘗試離開，但遭事主拉著，被告因此用硬物襲擊事主。事主其後於認人程序中認出被告就是施襲者，而附近閉路電視亦拍到案發全程只得兩人。
 
法官要求查閱有關事主傷勢的照片，並於看過有關照片後表示「非常嚴重」，並指「這宗襲擊十分恐怖」。法官認為需了解事主的康復進度後再作判刑，故將案件押後至4月21日，以待事主的最新醫療報告，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝

罪案 罪行 性行為

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