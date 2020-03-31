【新冠肺炎】港大專家指本港感染人數遠多於確診　料未來數日確診數字仍會上升

▲ （車耀開攝）

本港新冠肺炎疫情未止，港大專家指控制新冠肺炎病毒較沙士更難，患者感染後症狀可輕微，相信感染人數遠多於確診人數，未來數日確診宗數亦將會增加，惟難以評估本港有多少潛藏患者。

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港大公共衞生學院聯同新聞及傳媒研究中心今日（31日）就新冠肺炎傳染病舉行工作坊。港大公共衞生學院教授潘烈文表示，沙士患者感染初期已相當嚴重，病毒量亦於5日後攀升至10日最高，當時患者已入院，令疾病不易傳播。

不過他補充，新冠肺炎感染後頭10日病毒量攀升至最高，但患者或只有輕微症狀，至確診入院後病毒量已下降，換言之於病毒量最高時仍未入院，令病毒更易傳播，較沙士更難控制疫情。

港大公共衞生學院教授及流行病學及生物統計學分部主任高本恩亦指，因應新冠肺炎感染後症狀輕微甚或無症狀，以內地疫情為例有逾8萬人確診，惟推斷背後有逾23萬潛藏感染個案，相信本港感染人數遠多於確診人數。

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他認為，現時患者確診時已有症狀數天，由發病至確診平均有5日或長達14日延誤，現時得悉的確診個案或只反映10至14日前受感染情況，而今日推政策措施，亦需待2星期才可見成效，故料未來數日確診個案仍會上升。

高本恩續指，現時本港仍以輸入個案較多，未見持續本地傳播，現階段仍需圍堵及遏制傳播策略，加強化驗室檢測以及早找出確診患者，同時安排患者及緊密接觸者作隔離檢疫防止傳播；惟承認當確診個案趨增，更難為所有人隔離檢疫，認為更需要配合保持社交距離措施。

記者：陳正怡、陳子謙