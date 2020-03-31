【忠犬護主】4歲女童與狗森林探險失蹤2日　愛犬負傷力保小主人奇蹟尋回

▲ 美國一名4歲女童與小狗入森林後失蹤兩日，忠犬負傷保護小主人奇蹟尋回。

美國日前發生一宗兒童失蹤事件，一名4歲女童與小狗走入森林後失蹤，令女童的父母心急如焚。數百人組成搜救隊尋找女童，幸得忠犬負傷保護小主人，人狗兩日後奇蹟被尋回，女童身上只有輕微皮外傷。

失蹤2日只輕微擦傷

據英國《每日郵報》報道，4歲女童Vadie Sides於當地時間上周三，在後園離開保母的視線範圍，與愛犬Lucy在森林失蹤，她失蹤了整整48個小時後，終於在上周五下午被搜救人員尋獲。

來自多個團體的數百名救援人員及義工協力尋找Vadie，他們利用無人機及馬匹尋人。一名救援人員指，當時其中一名義工聽到狗吠聲，於是發現了Vadie與小狗。

▲ 數百名救援人員及義工協力，尋找失蹤的4歲女童Vadie。（相片來源︰Amanda Sides fb）

當時愛犬Lucy依舊盡忠地守在小主人身邊，不過看到眼前約30名搜救人員，可能一時受驚而逃跑下山，於是義工去追尋Lucy的下落不果。牠後來自行回家，可見牠身上有明顯傷勢。

另一名救援人員表示，當他們看到Vadie的紅頭髮時非常感恩，終於把這個小女孩尋回了。他透露女童的情況︰

她的膝蓋和前臂上輕微擦傷，但除此之外精神振奮，她只是在說『沒甚麼大不了』……這真是一個奇蹟。

▲ Vadie獲救後，於醫院講述在森林失蹤後的經歷。（影片截圖）

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興奮分享探險經歷

Vadie的身體狀況良好，反應靈敏，獲救一刻不斷說話。她的祖母Harriet Sides感謝上帝照顧了她美麗的孫女，並將她安全地帶回身邊。

女童終於與父母重逢，媽媽Amanda Sides於Facebook發文感謝搜救人員。她寫道過去幾天因為女兒失蹤，他們一直處於情緒激動的過山車中，今天終於開始恢復正常的呼吸。

對於所有在新冠肺炎全球大流行中，來到森林搜救的團隊及義工，言語不足以表達我們對你們的感謝！

▲ Vadie的父母感謝到森林參與搜救的團隊及義工。（相片來源︰Amanda Sides fb）

Vadie仍在醫院康復中，但她的狀況良好。她要求媽媽記錄她在森林失蹤兩日發生的故事︰

我在瀑布滑倒了，之後經過一間屋，發現……

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責任編輯︰駱秀玲