【大媽混戰】兩大媽街頭扯人頭髮與口罩　被夾攻紅衣港女：玩口水又唔戴口罩

▲ 亂吐口水除人口罩，港女街頭混戰兩大媽。

新冠肺炎肆虐，口罩成為民眾出門必需品，而無戴口罩的人士亦容易惹人注目甚至引起爭執。昨日在Facebook上流傳一段影片，見兩位大媽與一位香港女生，疑似因為戴口罩的問題，在街頭大打出手，最後需由途人把兩組人馬分開停止這場大戰。

自從新冠肺炎在全球開始爆發後，各地都出現因為防疫及衛生問題而起的衝突。昨日在Facebook群組上流傳一條影片，上傳者留言：「通緝大媽打人仲有個幫手，除人口罩博打之！」

影片起初見到一名身穿紅衣操流利廣東話、戴著手套及口罩的女子，與另一名黑衣黑口罩的紅裙大媽，在一家便利店門前發起爭執，一名本來站於遠處，手拎綠色購物袋的大媽突然上前加入戰團，三人開始你一言我一語吵起上來。

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黑衣大媽本來雙手捉著紅衣女，但被對方順利掙脫，紅衣女大叫一句：「你打我呀？」隨即反擊出手擊中大媽頭部，大媽不甘示弱，立即還以顏色，順手把紅衣女臉上的口罩打掉，同時大媽臉上的黑色口罩已經掉落，鼻子外露。

▲ 後來發展成三人大混戰。（影片截圖）

被打掉口罩的紅衣女非常冷靜，首先站到一邊把手提電話放入褲袋袋好，紮好馬後馬上還手出擊，一手拍上大媽臉上，被觸動神經的大媽反應迅速，雙手伸直，與紅衣女開始互扯頭髮，無奈較為年長的大媽體力不繼，被紅衣女扯著外衣揮動後，失平衡躺在地上。

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而本來在旁觀戰的綠色購物袋的大媽意圖上前迎救同伴，從後抱著紅衣女，紅衣女於是高呼「救命，有人唔戴口罩！」希望在旁看戲的路人能夠出手相助，此時躺在地上的大媽突然彈起再次加入戰團，展開三人混戰扭打。

▲ 最後紅衣港女不敵兩位大媽，被扯落地。（影片截圖）

在二對一的情況下，紅衣女不敵大媽強勢頭髮拉扯戰術下倒地，此時終於有位男路人跑出，拉開綠色購物袋大媽，同時另一男子上前把紅衣女扶起，站立起來的紅衣女立即回氣，指著坐在地上的黑衣大媽：「佢亂吐口水呀！你打我先！我而家報警！玩口水又唔戴口罩！」

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影片就此完結，不少網民聽到片段中提及紅裙大媽曾經吐口水，紛紛指責其不是，不過亦有人指出未了解事情前因後果，難以就此下定論。然而最多人留言指責的，是拍片者以及一眾的路人，指他們應該上前幫忙，而非就手旁觀。

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責任編輯：王俊賢