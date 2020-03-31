澳門政府提早於明天派錢　永久居民每人獲派1萬元

▲ 澳門政府提早3個月，會於明天開始派錢。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，澳門當局早前推行多項紓困措施，其中包括全民受惠的「2020年度現金分享計劃」，往年澳門政府均會於7月派錢，但因應今年疫情影響經濟，故早前決定提早派錢。澳門政府表示，款項將於明日（4月1日）至6月19日起開始分批發放，每名永久居民可獲發1萬澳門元，非永久居民則獲6000澳門元。

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敬老金受益人將首先經自動轉帳收取，已登記以自動轉帳方式的領取者，可於4月3日收取。而劃線支票則會於4月14日起分10個星期寄出，最遲會於6月19日寄出。未登記自動轉帳收取退稅金的公務員，將連同4月薪酬收取。

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除了提早發放現金分享外，居民方面，免繳住宅用戶3個月水電費。水費方面，豁免住宅用戶本年3至4月發單月份所涉及的水費，以及5至6月發單月份所涉及的一半水費。電費方面，豁免住宅用戶本年3至5月發單月份所涉及的電費。

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至於中小企，推出企業商號水電費補貼措施，設補貼金額上限，為期3個月。水費方面，補貼非住宅用戶本年5至6月發單月份所涉及的水費，以及7至8月發單月份所涉及的一半水費，補貼上限為每戶每月澳門元3,000元。電費方面，補貼非住宅用戶本年3至5月發單月份所涉及的電費，電費補貼上限則為每戶每月澳門元10,000元。有關措施不適用於娛樂場、三星或以上酒店場所，以及政府部門的水電合約。

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為配合《消費補貼計劃》的推行，方便市民在消費補貼登記期內為合資格但未持有《澳門特別行政區居民身份證》（後稱居民身份證）的初生嬰兒進行登記，由即日(31日)起至2020年4月8日，市民可憑法務局轄下的民事登記局發出的出生簡報（俗稱白卡）、本人的居民身份證正本及配偶的身份證明文件副本，在無須帶同初生子女的情況下，到身份證明局為其初生子女進行居民身份證申請的初審及同時登記消費補貼，並於稍後再帶同其初生子女親臨身份證明局完成居民身份證申請手續。

為領取消費補貼，上述市民應預留足夠時間帶同子女前往身份證明局辦證，以確保其子女於消費補貼的領取期限內獲發居民身份證，若市民於2020年4月23日或之前完成辦理手續，便可確保於2020年4月29日或之前獲發證件。

責任編輯：郭家穎