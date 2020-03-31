【DSE2020】DSE延期開考　凌羽一博士給考生分享7個應變小貼士

▲ 博士分享7個應變DSE的小貼士。

新冠肺炎在本港肆虐，政府日前宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考。考生面對突入而來的改變，或會感到不知所措，資深學業及生涯策劃顧問凌羽一博士為考生分享7個應變DSE小貼士，讓考生充分分配溫習時間，調整心態。

1.調整心態

輸人不輸陣，不用因變故而方寸大亂，資深學業及生涯策劃顧問凌羽一呼籲考生積極地想，延期可以讓考生有更多的時間溫習。如果考生原本未溫習好課本的內容，則可以有更多的時間部署策略，慢慢追上進度。而已溫習好的考生，不妨溫故知新，在這個過渡期做更多試題，研究評分準則，讓自己讀書的策略有所提升。

凌羽一呼籲考生正面思考，

這不是考生的問題，這影響整個香港的考生，如果考生因為心態未能調整，可能就會輸。但相反，若考生有積極的心態，心態調整令考生發揮超水準，因而從考試中勝出。

2.調整宏觀策略

四個核心科目的考試時間次序改變，凌羽一建議考生從新部署溫習時間，並定期溫習不同的科目。他表示，考生應把握初階段時間先溫習較後考試的科目， 「為自己打底，保持記憶，不要忘記課程的內容。」在兩個星期後，就跟著考試的時間表，順序考試時間表溫習，量度自己的進度。

最重要是，他認為每日審視溫習的進度，每個星期要重新檢閱一次，「需注意自己一共放多少時間在做試題上、閱讀評分準則及溫習核心理論的部分。」

凌羽一引述，准考官曾表示未必重印准考證，考生應留意考評局的安排，但細心留意考試日期和考試試場，「千萬不要記錯日子，去錯試場。」

3.改變語文科溫習策略

在中文科方面，口試原本佔14%，中文科取消口試後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。凌羽一表示，中文科各試卷的分數比重調整後，變相筆試變得更加重要，「考生應重新部署策略，努力做更多試題或提升試題難度，不輕易失手。」

凌羽一建議考生，可以溫習更多語文知識，例如溫習更多文言單詞、句式，閱讀更多範文或以前師兄師姐所寫的五星星作品，再加以分析。

在英文科方面，英文科取消口試，口試所佔的10%將加至校本評核，修訂後校本評核將佔25%，其餘各卷比重維持不變。他表示，對於在校本評核得分高及乖巧的考生來說是一個好處，「老師會在校本評核上加以著墨。」

但由於其他試卷的比重不變，亦變相讓口才了得的學生大失可取分的陣地，相反不太擅於表達的考生在這方面就會有利，因應調整，同學應在不同的試卷上加強溫習。他認為，考生最重要是練習時間管理，「考生很多時候不是不會做，而是不夠時間、不熟練地完成試卷，所以建議考生嘗試在做試題的時候計算自己的時間，看看自己能否用90%至95%的時間完成整份試題。」這樣做可以訓練考生對做試卷的感覺，令考生能在試場上更加有信心、穩定地完成試卷。

4.溫故知新

凌羽一指，受遺忘曲線影響，只要稍稍不溫習就忘記所有溫習內容，他提醒考生切記，不要因為時間的流逝而忘記已溫習的內容。他建議，考生可以在不太專心的時候，閱讀一些之前已溫習的筆記或試題，然後在腦內做一個快速回憶，

我們不需要刻意溫習，只要稍稍重述就能記得之前曾溫習的內容。

但他表示，根據時間順序溫習也相當重要。

5.抽時間做恆常練習

他表示，需要操練的試卷，例如中英文作文試卷，不常練習語感容易消退，在考試時難以重拾寫作的感覺。他憶述，以前考公開試時，鼓勵自己每個星期必須作一篇英文或中文作文，在備時階段時，更可以提升難度，梅花間竹地做中文或英文作文試題，因而能夠鍛煉手部肌肉，做到心手相應。

另外，他指出有一些試卷需要操練，考生們應把握考試的時間，了解一分應用多少時間完成，這樣就能做到事半功倍。

6.做歷年試題

在做試題方面，凌羽一表示考生可按年練習歷屆試題，例如做最近3年的DSE歷屆試題，不需要完成全部試題，但可以選擇題目並計時，因而可以練習每年考試的感覺，留意出題的趨勢等等，而在臨考前幾天，更可做2015年或2016年的試題，計時完成整份試題，練習考試的感覺。

而按照課題上溫習方面，他建議不需要重新操練之前已做的某課題的試題，只需閱讀就可，

這樣做可能花太多時間，考生未必能均衡地溫習其他課題或其他科目上。

他認為，考生最重要知道課題分數的分配，知道如何作答才能奪分，熟悉考試的評分標準，知道哪些是重點，再加以加強有關方面的訓練。

7.維持健康身體及精神狀態

凌羽一指，考公開試最重要當天的狀態，DSE一試定生死，考試係需要做好臨場發揮，「保持健康身體非常重要，加上肺炎肆虐，如非必要都不要四處走動，留在家中。」他表示，若考生不能考試比較麻煩，雖能用其他方法評核，但最高等級只能達到五級，所以考生不要容許自己有絲毫的差錯。

加上，考生要保持一個健康的飲食習慣，不要亂吃食物，「許多人說要吃補品，但如果吃補品後應該考生失眠，有可能會影響他們的作息定時。」他建議，跟著以往的飲食進食就已經足夠。

除了做運動外，考生應有一個充分的作息時間，建議考生不要連夜溫習，「考生要習慣考試的時間，讓自己習慣在早上至下午精神狀態最高峰時考試。」

責任編輯：梁節儀