【新冠肺炎】新增32宗確診個案　卡拉OK「RED MR」爆發感染群組

▲ 卡拉OK「RED MR」爆發小型感染病例。

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，截至今日（31日）中午12時新增32宗確診，病例已達714宗，另有一宗疑似個案。新增的確診個案，大部分有外遊紀錄，包括9名留學生，分別在英國、美國等地返港。

其中８人沒有外遊紀錄，包括第687宗、第702宗、第704宗、第705宗以及本地個案的662例，部分人曾在3月24日到過「RED MR」（紅人派對），他們並沒有外遊紀錄，詳情即看:https://bit.ly/2QXRRNU

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衞生防護中心總監黃加慶指出實驗室檢測十分重要，有助及早診斷患者，檢測計劃已擴展至外國返港人士，1月份有特定檢測至3月30日為止，總共9萬個檢測，如果以人口計，香港的檢測量就是每100萬個人口中有12,000個測試。舉例如南韓是每100萬個是不到8000個，可以說香港的檢測量是亞洲最高。

▲ 衞生防護中心總監黃加慶指出，本港的檢測量算是亞洲最高。（林宇翔攝）

至於檢測樣本的回收率，在過去幾天達7成半至8成，黃加慶形容在醫學上來說是相當不錯，相信計劃可發揮功用。黃加慶又指中心轄下兩個科學委員會在上月中已開會，討論和研究當檢疫中心接近飽和時，檢疫中心人士有需要只會留在檢疫中心10日，其餘4日會回家進行檢疫，強調離開檢疫中心人士必須為無病徵、通過深喉唾液檢測以及經醫生評估。

另外，由於確診個案比出院個案多，不少醫院的隔離病成不足，引致有確診患者未能即時入院，醫管局指部分隔離病房使用率已達100%，宣布本周起陸續啟用400張第二線隔離病床，供情況穩定或康復中的病人入住

▲ 本港確診個案持續增加，對公立醫院服務構成重大壓力。（林宇翔攝）

TOPick會繼續跟進疫情最新發展，不斷更新內容，醫管局再有病人需要等候入院，即看下一頁

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒