海關拘捕配對公司男東主　涉虛假陳述會員人數及男女比例

▲ 海關在配對公司檢走文件及廣告牌。（曾秋文攝）

海關接獲旺角一間「男女配對」10多名顧客投訴，指該公司將會員人數跨大5倍，只有100人，但公司則向會員聲稱有500人，並且男女比例亦與介紹不符。今日（31日）拘捕一名27歲公司男東主，涉嫌違反商品說明條例「不良營銷」手法。

▲ 海關拘捕涉案配對公司男東主。（曾秋文攝）

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查組指揮官楊郁文指，接獲10多名投訴人資料，任職不同職業，年齡由20至40之間，損失金額由2,000元至3萬元不等，據悉，根據不同會員要求，收取年費金額亦有不同。

根據合約列出

「因為愛情我們生活幸福」為己任。。。。。提供真承、專業、可信賴為服務宗旨」

據悉，有關公司是透過手機軟件、網上平台、及面對面方式向受害人介紹，只要繳交年費成為會員，便可提供男女配對服務；其中一個年約30多歲男子案，報稱是技術員，向該公司繳付8,000元，然而曾有提供配對服務，但要求更多女子相約時則被推三推四，覺得可疑因此向海關作出投訴。

▲ 其中一名男受害人繳付8,000元的合約內容。(曾秋文攝)

海關接報展開調查，根據登記，該公司於去年５月成立，地址在旺角朗豪坊商業大廈辦公室地址，發現是一個分租寫字樓，懷疑公司未有清晰向顧客提供服務及作出虛假會員人數及男女比例，海關於是採取行動，將一名男東主拘捕，並在其字樓檢走大量文件，包括會員資料、推銷廣告等。

海關指，售買銷售服務，應找有信譽公司，如有懷疑可致電海關2545 6182熱綫，又或電郵crimereport@customs.gov.hk投訴。違反商品說明條例不良營銷手法，一經定罪，最高可被判50萬元及監禁5年。

記者：曾秋文、廖傑堯