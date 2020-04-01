【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩

▲ 口罩生產商Body Shielder盾牌開售口罩。

新冠肺炎疫情持續，不少市民為搶購口罩仍然疲於奔命。口罩生產商Body Shielder盾牌周三（1日）突然在facebook上宣布開售成人口罩，有需要的市民可以登入網站訂購或前往盾牌公司購買。不過TOPick記者在4月2日零時嘗試登入訂購網站時，暫未能成功登入。

盾牌是次開售的是新型號Level 2口罩，口罩規格如下：



ASTM F2101 Level 2



Nelson實驗室測試報告



BFE>99%



PFE>99%



氣壓差<6.0mmH2O/cm2



血滲透阻力>120mmHg



阻燃級別：Class 1

盾牌強調，因為ASTM規格不須做VFE測試，不過表示BFE測試99%，VFE測試也可以達到99%，

因為測試方法一樣，只是把BFE測試的3um直徑細菌，改為3um直徑病毒，因為測試粒子直徑一樣，所以結果也會是一樣，我們已經要求OEM口罩工廠去申請，但需要時間。

購買連結： 請登入Ashop.com.hk訂購，如果急需要口罩，請直接前往該公司購買。

盾牌又補充，現時因為委託OEM口罩工廠非常繁忙，因此沒有時間燙印Body Shielder logo在口罩上，並且沒有時間製作獨立包裝口罩。



開售地點：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室

營業時間：上午9時至下午1時、下午2時至下午6時（周一至周五），上午9時至下午1時（周六）

盾牌2月16日亦曾在粉嶺開倉開賣口罩，吸引不少市民冒雨通宵排隊，從粉嶺排到上水，並被外界質疑抬價賣口罩。盾牌當時表示：「如不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」，回應被網民狠批，最後需就事件致歉。

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責任編輯：羅嘉欣