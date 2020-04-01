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【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩

健康 23:53 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

口罩生產商Body Shielder盾牌開售口罩。

新冠肺炎疫情持續，不少市民為搶購口罩仍然疲於奔命。口罩生產商Body Shielder盾牌周三（1日）突然在facebook上宣布開售成人口罩，有需要的市民可以登入網站訂購或前往盾牌公司購買。不過TOPick記者在4月2日零時嘗試登入訂購網站時，暫未能成功登入。

盾牌是次開售的是新型號Level 2口罩，口罩規格如下： 


ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

氣壓差<6.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

盾牌強調，因為ASTM規格不須做VFE測試，不過表示BFE測試99%，VFE測試也可以達到99%，

因為測試方法一樣，只是把BFE測試的3um直徑細菌，改為3um直徑病毒，因為測試粒子直徑一樣，所以結果也會是一樣，我們已經要求OEM口罩工廠去申請，但需要時間。

購買連結： 請登入Ashop.com.hk訂購，如果急需要口罩，請直接前往該公司購買。

盾牌又補充，現時因為委託OEM口罩工廠非常繁忙，因此沒有時間燙印Body Shielder logo在口罩上，並且沒有時間製作獨立包裝口罩。


開售地點：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室
營業時間：上午9時至下午1時、下午2時至下午6時（周一至周五），上午9時至下午1時（周六）

盾牌2月16日亦曾在粉嶺開倉開賣口罩，吸引不少市民冒雨通宵排隊，從粉嶺排到上水，並被外界質疑抬價賣口罩。盾牌當時表示：「如不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」，回應被網民狠批，最後需就事件致歉。

更多有關其他商戶出售口罩的詳情，請看：

【港產口罩供應】SPT Mask 三層過濾口罩獲 ASTM Level 1 認證　首批口罩於4月初發貨

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責任編輯：羅嘉欣

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