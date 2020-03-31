【新冠肺炎】港大研究發現病毒可在口罩表層存活多達7日　專家：避免用手觸碰口罩表層感染

▲ 香港大學公共衞生學院一項研究發現，新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日。（陳國峰攝）

新冠肺炎病毒可黏附在物品表面，香港大學公共衞生學院近日就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，發現新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日。有病毒學家認為，病毒能在不同環境下存活一段時間，提醒市民戴口罩時，盡量不要觸碰口罩表層，否則如雙手受到病毒污染，再接觸眼等部位，便有機會把病毒帶到體內。

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港大研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，將新冠病毒在22℃和濕度65%的室溫環境下，分別處於10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。

研究發現，病毒量隨著時間因應不同物料下跌，當中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，而病毒則可於口罩內層存活多於4日。至於不銹鋼及塑膠表面，病毒存活期相若，可維持4日時間；而病毒在紙張及廁紙的存活期最短，研究人員在3小時後已不能檢測病毒的存在。

物料 病毒最長存活時間 外科口罩表層 7日 外科口罩內層 4日 不銹鋼 4日 塑膠 4日 鈔票 2日 玻璃 2日 衣物 1日 木材 1日 廁紙 <3小時 紙張 <3小時

團隊亦測試不同消毒劑的效果，除了使用洗手液5分鐘後仍有少量病毒，其餘包括1:99和1:49漂白水、乙醇（酒精）、優碘（Povidone-iodine）、對氯間二甲苯酚（Chloroxylenol）、氯己定（Chlorhexidine）及苯扎氯安（Benzalkonium Chloride）都能夠消滅病毒。整體而言，新冠病毒在有利的環境中可以保持高度穩定性，但容易受消毒方法影響。

港大病毒學講座教授裴偉士表示，新冠病毒能在多個物料下存活，尤其在外科口罩表層存活時間多達7日，提醒市民戴口罩時，盡量不要觸碰口罩表層，否則如雙手受到病毒污染，再接觸眼等部位，便有機會把病毒帶到體內。

對於外國有專家質疑口罩能否有效阻礙病毒進入人體，港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩表示，外科口罩是全球醫護人員常用的裝備，避免他們在醫院受到感染，不明白為何當市民大眾使用時則沒有作用，又指若然擔心大眾錯誤地配戴導致感染，唯一解決方法是公眾敎育，而不是避免佩戴口罩。

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記者：陳子謙