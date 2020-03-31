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【新冠肺炎】疫情肆虐奢侈品牌齊抗疫 Chanel及Burberry將生產口罩+防護衣

健康 17:45 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Chanel及Burberry將生產口罩及防護衣。

新冠肺炎肆虐全球，不少國家的醫療物資嚴重缺乏，繼Gucci打算捐出110萬個口罩，以及5.5萬件防護衣，提供給醫護人員外，奢侈品牌Chanel及Burberry亦齊抗疫，將生產口罩和防護衣，其中Burberry料生產10萬個口罩供醫護使用。

Chanel在IG發佈一系列在窗邊拍攝的黑白色照片，呼籲大家留在家中對抗疫情，並Hashtag「#ByTheWindow」，彷彿發起留家挑戰。

Chanel日前表示，將會生產口罩，解決法國國內對口罩急速上升的需求，待獲得法國當局的批准後，便會立即投入生產。品牌在一份聲明中說：

今天，我們正在動員我們的員工和合作夥伴，生產防護口罩和保護衣。

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Chanel繼續支付員工薪金

由於疫情關係，Chanel的營業額都受到影響，但Chanel指，品牌作為企業公民，不會採取法國政府建立的失業制度，承諾為法國8,500名員工繼續支付8個星期的工資，為員工保住飯碗，雪中送碳。

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此外，英國國寶級品牌Burberry日前在官網上公開3個支援抗疫工作的行動，將生產10萬個外科口罩，供應給英國國民保健中心的醫護人員；同時亦會將製作乾濕褸的工廠，改為生產非手術用的保護衣及口罩，供給感染新冠肺炎的感染者，期望可為減輕醫院負擔。

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Burberry料生10萬個口罩供醫護使用

另品牌正在資助牛津大學開發的單劑量疫苗的研究，其COVID-19疫苗計劃於下個月開始進行人體試驗。還將會向解決英國食品貧困的慈善機構捐款。

責任編輯： 羅嘉欣

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