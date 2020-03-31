【停課不停學】直播老師自創防疫舞步鬥創意　學生當「家庭觀眾」學跨學科知識

▲ 直播教學不沉悶，老師化身「舞林高手」比賽鬥創意。

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，面對未知何時退卻的疫情，不少學校都紛紛推行網上學習。有小學為提升學生的學習趣味，推出不同「特備節目」，結合跨學科知識，老師化身兒童節目主持，請來專業導師教跳K-Pop，老師更要分組比賽，改編防疫舞步，作為「家庭觀眾」的學生都看著津津有味，更有不少人跟著手舞足蹈。

準備！5、4、3、2、1，開始！

當音樂響起，聖公會主風小學校長鄭思思和一眾老師開始跳起舞，他們正在跳近日在南韓掀起熱潮的K-Pop《Any Song》，校長更擔當領舞角色。完成跳舞開場，兩名擔當節目主持的老師，開始介紹這天的節目。

▲ 校長老師一起跳舞。（黃建輝攝）

老師自創防疫舞

與不少學校一樣，主風小學都採用Zoom直播教學，不過除了一般的主科教學，校方亦採用跨學科教學，每周製作一個特備節目，開放予全校學生參與。這天就舉行了「全校舞動」活動，請來專業舞蹈導師教師生舞步。

老師們分成3組自創防疫舞步，教大家洗手步驟、踢走病毒，創意十足，最後老師亦邀請學生提交「防疫舞」作品，讓學生能參與其中。整個40分鐘的節目，有多達300多名學生同時收看，負責主持的老師亦以搞鬼旁白，帶動活動氣氛，並讓學生透過投票競猜哪隊老師會勝出。

【呈分試升中】小六呈分試取消小五延遲呈報 小學老師教路升中Zoom面試3大題目

▲ 舞蹈導師Samuel義務到學校教授舞蹈。（黃建輝攝）

結合學科知識

副校長田少斌表示，這是第4集特備節目，學生的反應都非常好。除了趣味性，老師亦構思結合學科內容，例如跳舞結合音樂科和體育科，由音樂老師拆解音樂節奏。早前學校亦邀請了普拉提導師教授伸展姿勢、又請來法國藍帶廚師擔任「老師廚房」的嘉賓，教大家製作抗疫食物。

鄭校長認為，這種主題式教學可以擴闊學生的視野，提升解難能力，例如學生要學跳舞、拍片、剪片，都是經過不斷嘗試和修改的過程。此外，學生亦可透過導師分享，認識不同行業特質，對生涯規劃亦有幫助。

▲ 音樂老師教授歌曲節拍。（黃建輝攝）

老師探索教學新路向

除了學生有得益，老師同樣在學習和進步。課程主任鄭秀明指出，Zoom教學涉及多媒體製作，需要加入短片，透過鏡頭做選擇題、投票等互動，與面對面教學的課程設計上有不同。

田副校長補充，以往一級4班，由4名老師個別上堂，現在全級一起觀看直播課堂，由2名老師任教，老師要一起商討教案，互相觀摩，彼此激發創意。雖然網上教學很難預測成效，但老師都一直探索新路向，例如當節目主持、跳舞等，都是突破。

同學日日在家都好悶，他們都好想回校見老師、同學，我們可否多做一點呢？希望在停課期間，讓學生有多點趣味性的教學節目，照顧一下他們的身心靈健康。從第一集到現在，一集比一集多人收看，我們亦計劃好未來數集節目。

▲ 停課改用網上教學，校長老師都在探索新路向。（黃建輝攝）

疫情持續嚴峻，學校復課暫時未有期，不過鄭校長表示，校方會有兩手準備，一邊網上教學，一邊亦預備開學後會先追回主科的進度，暑假亦有機會延遲至7月底。

考試方面，除了5年級的呈分試要看教育局指示，其他各級是否要進行，現在仍是未知數。

【停課不停學】亞斯理衞理小學師長再登場 拍片教防疫常識籲留家避疫勿鬆懈

【停課不停學】蕭明中學撲防疫包贈DSE學生 修女校長勸勉：毋懼起跌堅持到底

記者：林愛娜