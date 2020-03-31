動保組織斥食肉助病毒傳播 要求港府永久關閉街市 社會 16:17 2020/03/31 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 動物保護組織認為食肉有助病毒傳播，要求港府永久關閉街市。（資料圖片） 本港正應對新冠肺炎肆虐，有動物保護組織乘此要求食物及衛生局永久關閉街市。 亞洲善待動物組織（PETA）指，非洲豬瘟、禽流感、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、愛滋病、手足口病、瘋牛症等的爆發均因人類食肉，而街市更提供傳播環境。 PETA今日（31日）去信食物及衛生局局長陳肇始，要求永久關閉街市。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 東區區議員謝妙儀與助手拍攝興民邨有人聚賭遇襲 警拉1人 今日 14:23 東區區議員謝妙儀與助手拍攝興民邨有人聚賭遇襲 警拉1人 【新冠肺炎】消息：本港新增約60宗初步確診 36歲孕婦曾到巴西疑染病 今日 14:24 【新冠肺炎】消息：本港新增約60宗初步確診 36歲孕婦曾到巴西疑染病 【新冠肺炎】港大專家指本港感染人數遠多於確診 料未來數日確診數字仍會上升 今日 14:57 【新冠肺炎】港大專家指本港感染人數遠多於確診 料未來數日確診數字仍會上升 疫情 陳肇始 肺炎 新冠肺炎