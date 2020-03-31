動保組織斥食肉助病毒傳播　要求港府永久關閉街市

▲ 動物保護組織認為食肉有助病毒傳播，要求港府永久關閉街市。（資料圖片）

本港正應對新冠肺炎肆虐，有動物保護組織乘此要求食物及衛生局永久關閉街市。

亞洲善待動物組織（PETA）指，非洲豬瘟、禽流感、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、愛滋病、手足口病、瘋牛症等的爆發均因人類食肉，而街市更提供傳播環境。

PETA今日（31日）去信食物及衛生局局長陳肇始，要求永久關閉街市。

責任編輯：陳梓蔚