【口罩供應】蘇寧4月1日網上開售　日本Unicharm超快適兒童口罩【附即減50元教學】

▲ 蘇寧4月1日網上開售日本Unicharm超快適兒童口罩。

新冠肺炎疫情持續，不少市民為搶購口罩仍然疲於奔命。不過，蘇寧今日（3月31日）在官方facebook宣布，4月1日將於網店開售一批Unicharm超快適兒童口罩，各位爸爸媽媽必睇以下搶購教學！

蘇寧表示，由於市面上口罩需求目前仍然緊張，當中小朋友口罩更是一罩難求。蘇寧網店將於明日上午10時起，開售3片裝的日本Unicharm 超快適兒童口罩，適合3至6歲同6至9歲小朋友佩戴。除口罩外，網店亦有售搓手掖及消毒濕紙巾，蘇寧指可「集合防疫三寶為身邊嘅小朋友守好每一道防線」。

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責任編輯:王俊賢