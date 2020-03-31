【美女與野獸】俄羅斯美女離鄉別井嫁日本平凡硬漢　誕3混血靚女培育新一代偶像

▲ 來自俄羅斯的美女Yana離鄉別井到日本打工，被其貌不揚的硬漢打動，成為日本人妻。

日本偶像組合HKT 48成員的村重杏奈是著名日本俄羅斯混血兒，去年底在一個日本電視節目介紹父母和家人時驚為天人，除了長相平庸的爸爸之外，來自俄羅斯的媽媽和2位混血妹妹都顏值超高，令外界對於兩夫婦的愛情故事皆相當好奇。日本電視節目再次到訪村重杏奈的家，深入了解其一家人的生活。

在上周播出的一集《人生が変わる1分間の深イイ話》中，主持人到訪了村重杏奈位於山口縣的家，由其父母村重廣亮及Yana門門迎接。

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▲ 這對美女與野獸的組合開花結果，令不少其貌不揚的男士感到鼓舞。（影片截圖）

長女村重杏奈是組合HKT 48成員

47歲的村重廣亮與42歲愛妻結婚逾20載，誕下3女1子。21歲的長女村重杏奈，9年前已加入日本偶像組合HKT 48成員，而15歲次女和13歲三女同樣能歌善舞，正接受藝能訓練準備入行；而3歲幼子匠真也長得非常可愛活潑，全家人都當他是小寶貝。

▲ 混血三姊妹的顏值超高！（HKT48anna's twitter圖片）

爸爸廣亮與媽媽Yana大方講述兩人的邂逅經過。23年前，19歲的Yana因家境貧困來到日本打工，在職業介紹所轉介下，去到廣亮朋友開設的餐廳工作，朋友遂通知他︰

今日有個俄羅斯人要來，你趕快來。

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▲ 爸爸廣亮在美軍基地工作，養活一家六口。（影片截圖）

對美女俄妹一見鍾情追求

廣亮去到巴士站迎接Yana，以俄文說了一句「你好」，Yana笑言他是第一個跟她說話的日本人。

他很溫柔，雖然樣子很嚴肅。

廣亮被Yana的美貌迷倒，對她一見鍾情，亦為言語不通的Yana照顧有加，從買東西到水電費也幫忙支付，Yana大為感動。兩人拍拖半年後，Yana因簽證問題須回俄羅斯一趟，公亮勇敢追到俄羅斯求婚，終於抱得美人歸。

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▲ 現年42歲的靚媽Yana仍極具氣質。（影片截圖）

父母慳家支持女兒追偶像夢

婚後的兩人先後誕下3女1子，為養活一家六口，在美軍基地工作、專為戰機入油的廣亮非常勤奮，晚上還當鐵路修繕器材搬運工，每日只睡3小時，這種生活已維持了10年，但每月收入不足40萬日圓（約2.9萬港元），還要供樓多20年。而Yana亦有到商務旅館當雜工，幫補家計。

▲ 3歲弟弟備受家人寵愛。（murashige_erika's twitter圖片）

Yana亦非常節儉，每年只會買一次新衫，除了日常開支及供樓外，其餘開支都用作供書教學，以及全力支持女兒追求偶像夢。兩人異口同聲說︰

作為父母，必須支持孩子追求夢想，我們不能袖手旁觀。

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責任編輯︰林綺玲