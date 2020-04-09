【口罩供應】PFE+BFE超過99% 　愛的家口罩1元1個向醫護發售【附購買詳情】

▲ 愛的家口罩1元1個向醫護發售口罩。

新冠肺炎疫情持續，本地口罩生產商冒起。由90後創業家鍾銘思牽頭成立的香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，4月初推出市面，醫護更可享$1購買1個口罩優惠，支持醫護人員。

愛的家今日（9日）在Facebook宣布醫護可以$1購買1個口罩的購買詳情，每位職員只能以優惠價訂購兩盒口罩（ 每盒口罩50片 ）。

購買方法

愛的家表示此優惠只適用於持有本港公立醫院職員證的工作人員，每個職員號碼只能用作登記一次。

登記連結請【按此】

登記期限為即日起至4月17號（星期五）晚上11時59分截止，愛的家會在4月24日或之前以電郵方式通知閣下確實取貨資訊。

完成登記手續後Google Form版面將會出現確認字句，表示資料已成功上傳到系統。

已登記的職員在收到電郵通知後，可依電郵內所列明的期限前往卓悅四家指定分店親身購買，或由親友帶同認購電郵及職員證正/副本到分店代購。

指定卓悅分店如下：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

元朗青山公路81號地下

口罩通過測試

據「愛的家Family Mask」表示，他們已取得國際級檢測機構SGS驗證，所生產的口罩亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試，當中PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）、BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）的過濾效能亦超過99%，可有效抵擋病毒。

日產400萬個口罩

口罩廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

愛的家除了把口罩供應給藥房及網上零售，也會供應飲食、旅遊業等業界機構，並每月捐贈口罩予保良局。

詳情：【口罩供應】PFE+BFE超過99%「愛的家」口罩4月初推市面 4大途徑發售醫護可$1個入手

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責任編輯：陳珈希