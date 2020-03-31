【新冠肺炎】物流業界呻95%訂單取消或延期　促政府派錢救亡

▲ 物流業界呻95%訂單取消或延期，促請政府派錢救亡。（資料圖片）

新冠肺炎下物流業重創，本地9家貨運物流組織就聯署致函政府，促請推出援助措施拯救業界，當中包括提供租金和薪金津貼。

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貨運物流業在新冠肺炎下遭重創，本港貨運物流業現時約95％的付運貨物需要取消或延期。9家貨運物流組織指，若然業界未能得到政府及時的資助，估計有數以萬計貨運物流中小微企要倒閉，並引致數以十萬計從業員失業。

九家組織於昨日（30日）致函運輸及房屋局局長陳帆，建議政府提供為期最少6個月的租金津貼，辦公室租金以每月5上萬元為上限、倉庫租金以每月10萬元為上限。

組織又建議，政府提供為期最少6個月的員工薪金補貼，補貼每位員工每月薪金50%，並以1萬元為上限。

最後，組織呼籲政府儘快落實每公司上限200萬的政府擔保貸款。

9家組織包括：香港工業總會（FHKI）- 第二十一分組運輸與物流業協會、香港空運運輸業協會（HAAT）、香港物流協會（HKLA）、香港物流商會（CHKLI）、香港物流管理人員協會（HKLMSA）、香港物資採購與供銷學會（IPSHK）、香港航運物流協會（HKSTLA）、香港貨運物流業協會（HAFFA）以及香港運輸物流學會（CILTHK）。

責任編輯：陳梓蔚