【新冠肺炎】周耀輝率浸大學生舊生重新錄製《馬路的事》　感謝的士司機疫症下不分晝夜工作

▲ 有乘客頭戴大型水樽作保護罩。（《馬路的士》MV截圖）

新冠肺炎疫情持續，除了一班在前線抗疫的醫護，不少香港人仍堅守各自崗位，默默耕耘，著名詞人、香港浸會大學人文及創作系副教授周耀輝帶領中文歌詞創作班多位同學，近日重新錄製舊日作品《馬路的事》，送給一群不分晝夜、不分遠近地接載乘客的的士司機 ，為他們打氣，周耀輝亦有親身參與MV演出，飾演的士乘客。

《馬路的事》是在2018年年底由第8屆周耀輝歌詞創作班同學方仲恩（方丈）填詞，現時在疫症下重新製作，由歌曲原作者K Tsang親自演唱及錄製。

MV由第1屆歌詞班畢業生葉鈺瀛拍攝製作，並找來從事創作亦擁有的士牌照、身兼多職的電影電視學系畢業生陳俊立義務參與演出，並由一眾同學、浸大舊生同事及周耀輝飾演後座乘客，呈現疫症中的日常百態。

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▲ 有乘客要求前往醫院。（《馬路的士》MV截圖）

MV中出現了不同乘客，有人穿上整套防護裝備，有人拿著消毒噴霧噴司機，有人趕往醫院，亦有人在車上飲食等。

《馬路的事》歌詞節錄

華麗街燈 分了心 和誰車廂控訴世態浮華漸變鮮紅 浮弱聲音 宣告內心 沉迷在萬紫千紅 沉迷到快發瘋 你在滲著眼淚 搏鬥著 睡眼惺忪 我是雨季的雪人 任五內放鬆 午夜尾座滿是 血與淚 任意掏空 每夜數著美夢失蹤

責任編輯：馮琪雅