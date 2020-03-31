【新冠肺炎】「RED MR」群組涉至少7人　2人已送往檢疫中心

▲ （資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，本港今日新增32宗確診個案，累計個案已高達714宗，當中有一個小型群組爆發，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心。

【新冠肺炎】新增32宗確診個案 沒有外遊紀錄個案曾到「RED MR」

小型群組新確診患者包括個案第687、702、704、705，而早前被列為沒有感染源頭的第662宗個案，亦曾是其中一名卡拉OK聚會的參與者，他是一名28歲男士，居住在東涌逸東邨康逸樓，3月28日出現頭暈、頭痛及疲倦的病徵，沒有外遊紀錄。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，7人曾到過尖沙咀加拿分道25-31號1-2樓的RED MR；5位人士中最早的發病時間是3月24日；其他人的發病日為3月27日至28日，相信是他們「一齊玩」而互相感染。

另外，第691宗個案無外遊紀錄，是第581宗3月20日曾到尖沙咀All Night Long酒吧的家人；第707宗是灣仔Dusk till Dawn酒吧的工作人員；第709宗是第347宗的家人；第713宗個案是第677及533宗的家人，而第533宗25歲曾到中環Draft Land酒吧光顧的女患者。

責任編輯：陳子謙、郭詩詩