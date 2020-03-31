  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (週二) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】「RED MR」群組涉至少7人　2人已送往檢疫中心

社會 16:43 2020/03/31

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，本港今日新增32宗確診個案，累計個案已高達714宗，當中有一個小型群組爆發，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心。

【新冠肺炎】新增32宗確診個案　沒有外遊紀錄個案曾到「RED MR」

小型群組新確診患者包括個案第687、702、704、705，而早前被列為沒有感染源頭的第662宗個案，亦曾是其中一名卡拉OK聚會的參與者，他是一名28歲男士，居住在東涌逸東邨康逸樓，3月28日出現頭暈、頭痛及疲倦的病徵，沒有外遊紀錄。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，7人曾到過尖沙咀加拿分道25-31號1-2樓的RED MR；5位人士中最早的發病時間是3月24日；其他人的發病日為3月27日至28日，相信是他們「一齊玩」而互相感染。

另外，第691宗個案無外遊紀錄，是第581宗3月20日曾到尖沙咀All Night Long酒吧的家人；第707宗是灣仔Dusk till Dawn酒吧的工作人員；第709宗是第347宗的家人；第713宗個案是第677及533宗的家人，而第533宗25歲曾到中環Draft Land酒吧光顧的女患者。

責任編輯：陳子謙、郭詩詩

 

最高瀏覽

【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
19:10 2020/03/30
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
今日 13:46
【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手
12:58 2020/03/30
【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手