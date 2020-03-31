【新冠肺炎】吸煙與健康會：染疫煙民病徵較非煙民嚴重

▲ 病例研究顯示，吸煙人士患上新冠肺炎後出現嚴重病徵的機率比非吸煙人士高。（資料圖片）

疫情嚴竣，香港吸煙與健康委員會稱，病例研究顯示，吸煙人士患上新冠肺炎後出現嚴重病徵的機率比非吸煙人士高，建議市民立即停用煙草產品，包括傳統捲煙、電子煙、加熱非燃燒煙草製品及水煙等，以減低患病風險。

委員會發現早前有「吸煙可以預防2019冠狀病毒病」之誤導性報道，世界衞生組織已澄清，有關說法屬虛假，而科學證據亦指出吸煙可能增加感染病毒的風險。根據有關中國病例文獻研究，吸煙者感染新冠肺炎後出現嚴重病徵，比非吸煙者高1.4倍，而吸煙患者需入住深切治療部、使用呼吸器或死亡個案約為非吸煙患者的2.4倍。此外，由於吸煙時未能配戴外科口罩或需以雙手接觸口鼻，均可增加吸煙者傳播及感染病毒風險。

根據委員會於2018年2月至6月期間進行的「控煙政策調查」顯示，有一成半(15.1%)受訪者，與最少一名吸煙人士同住，並有多於一成(13.8%)受訪者表示在過去7天曾在家中接觸二手煙。

而2018/19年度「學校互動教育巡迴劇場」成效研究亦顯示，有近三成半(34.6%)兒童於過去7天曾在家中接觸到二手煙。委員會提醒市民減少外出時，亦應避免於家中吸煙，以減低因吸煙而釀成火警意外及家人接觸二手煙的機會。

近日，香港部分染疫確診者曾到酒吧消遣，有傳染病專家警告，於酒吧吸食或共用水煙有機會形成「擾流效應」，將病毒傳染其他水煙使用者。而且水煙煙霧含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、重金屬及致癌物，有研究發現吸食一小時水煙涉及的煙霧吸入量等同吸食一支傳統捲煙的100至200倍。

委員會重申任何形式的煙草產品均會損害健康，市民除避免社交接觸外，在防疫期間亦應注意個人衞生和養成良好生活習慣。委員會建議吸煙人士應儘快戒煙，以減低患上任何疾病的機會。

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責任編輯：吳卓峰