【新冠肺炎】醫管局指仍有12名確診者未入院　病床不足平均需要輪候1至2日

▲ 劉家獻指現時仍然有12名確診病人正等候入院。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增32宗個案，累計個案已高達714宗。針對有指數十名確診病人依然未被送院治療，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生指今晨本來有50至60人需入院，而截至今日下午3時就仍然有12名確診病人正在等候入院。

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劉家獻指現時需要一兩、日時間方可安排病人入住第一線隔離病房，

等候入院的病人數目不斷在變，有新增的確診個案，等侯的人龍就會較長。

他又指醫管局非常關注情況，現盡力與不同醫院協調，一有病床空位就會立即通知病人，以救護車送入院，劉家獻表示醫管局會陸續繼續增開第二線隔離病床，以盡力縮短病人需要等侯時間。

劉家獻續指現時隔離病床共分為三類，現時共使用1016張負壓病床，第一類為成人隔離病床，現有828張病床，另有126病床於兒科，62張病床於深切治療部，因此未能將所有的隔離病床都供予新冠肺炎的確診病人。

他又指將第一線隔離病房的病人轉到第二線隔離病房的運作需時，需要考慮配套上的安排，例如不同性別的病人不會安排於同一個病房，另需要考慮病人感染風險及醫護人員的感染風險，稱醫管局將盡力安排確診患者入院。

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記者：郭家穎