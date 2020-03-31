【機場特警】「招sir」曾貼身保護訪港領導人　前警司黎家智任《機場特警》顧問　

▲ 前警司黎家智擔任《機場特警》顧問。

近年TVB劇集找來專業人員擔任顧問，而昨晚（3月30日）首播，由張振朗、蔡思貝及楊明主演劇集《機場特警》也不例外。

昨晚《機場特警》其中一幕講述一班機場特警如馬容義（楊明飾）、崔瑞德（楊證樺飾）等迎接新上任的總督察章Sir（黃子恆飾），而飾演上一任總督察招sir的黎家智，現實中是前香港警隊警司，更曾擔任機場特警隊主管及要員保護組（G4)，曾被委派保護江澤民、胡錦濤等政要。

黎Sir在《機場特警》只是現身幾個鏡頭，在幕後擔任劇集的顧問。此外，從無綫娛樂新聞台播映的特輯中，見到任顧問的黎sir親自教授一班演員揸槍姿勢等。

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▲ 黎家智於劇中飾演前機場特警組總督察。（電視截圖）

曾貼身保護前國家政要

現年52歲的黎家智於美國大學畢業後返港，九二年即投考見習督察，其後曾駐守機動部隊，參與過遣返越南船民之行動，其後被調入G4，期間曾調往機場反劫機組，然後又重返G4。

98年4月黎家智升為高級督察，其後幾年他曾貼身保護前國家主席江澤民、胡錦濤、朱鎔基等政要。

工作認真兼少說話多做事的黎家智，深得多位國家領導人賞識，有指當年有公司以高薪挖角邀他為某富商的私人保鏢，他卻不為所動。

獲器重的黎家智於2005年晉升為總督察，至2010年更曾出任反恐特勤隊主管，及至2012年5月黎家智晉升為警司。

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▲ 任顧問的黎家智親自教授演員揸槍。（電視截圖）

2015年黎家智離開警隊，成立「智帥」保安公司，他擔任公司主席及行政總裁的職務，公司為大型企業或重要人物提供安保服務。

由於黎家智天生一對粗眉大眼，跟黃玉郎筆下漫畫《龍虎門》中的主角王小虎相似，故被冠以「王小虎」綽號。