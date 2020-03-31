【新冠肺炎】醫管局：2名病人嚴重轉危殆　1人穩定轉危殆

▲ 劉家獻指已盡力讓在家居的確診者盡快入院，平均需等候1至2天。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增32宗個案，累計個案已高達714宗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日交代有關情況。

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劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報282宗懷疑個案，現時共有637位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時在多4名確診病人康復出院，分別為第130宗、第186宗、第375宗、第591宗，累計至今共有127人及1位懷疑個案康復出院。

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直至中午12時，現時仍有532名患者分別在14間公立醫院留醫，其中8人情況危殆，分別為第119宗、192宗、312宗、338宗、427宗，而第461宗及第572宗病人由嚴重轉至危殆，第471宗病人則由穩定轉為危殆。

劉家獻指，仍有12名確診者仍在家中等候入院，平均需等候1至2天，強調已盡力讓病人盡快入院。

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而在病床使用方面，公院共有1016張負壓病床，當中126張為兒科病床、62張位於深切治療部，828張專門接收成人內科的病人，主要接收新冠肺炎的確診者；負壓病房的數目是534間，其使用量分別是66%及76%。

劉家獻強調並非所有負壓病床均供予新冠肺炎確診者，因部分需提供予其他內科病人，如能經空氣傳播的肺癆，目前亦難以指出負壓病床的使用分布，而一間病房不能同時存在多於一類病人，以免交叉感染。

根本估不到幾時會有多少經空氣傳染的病人入院，而經空氣傳染的疾病比新冠肺炎更危險。

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劉家獻補充指，醫院內不同病房均有呼吸機，目前深切治療部呼吸機亦未用盡，亦有準備需要時能作調配，而疫情期間亦有不斷檢視呼吸機的使用量，現時認為仍足夠。

責任編輯：鄧凱文