【新冠肺炎】海灘發現魚咬痕跡垃圾口罩　環團籲勿向海洋「播毒」

▲ 海峰環保教育執行主席郭秀雲(中)呼籲市民勿向海洋「播毒」，否則將是人類自食其果。(受訪者提供)

全球新冠肺炎繼續蔓延，近日香港的疫情再度緊張，環團海峰環保教育上周一(23日)在特區政府尚未頒布新一輪防止人群聚集而感染的新措施前，曾到南丫島索罟灣及坐艇仔深入一個石灣執垃圾與視察垃圾堆積情況，發現被棄置口罩當中有遭魚咬過痕跡，海峰環保教育執行主席郭秀雲呼籲市民勿向海洋「播毒」，否則將是人類自食其果。

▲ 環團發現索罟灣海灘的口罩蹤跡無處不在。(受訪者提供)

環團海峰環保教育執行主席郭秀雲表示，為了解處情前後海灣的垃圾情況，日前與數位義工到南丫島索罟灣及一個石灣執垃圾，首先抵達索罟灣海灘，已發現口罩蹤跡無處不在，更有些口罩是有魚咬過痕跡，「旁邊又有死魚，臭味認真難頂」，他們在山澗亦執到好多口罩還有鬼網，不足一小時已執拾到兩大袋。

▲ 被棄置口有遭魚咬過痕跡。(受訪者提供)

郭秀雲稱，不明白為何市民不能自己帶走口罩，要周圍掉棄製造有菌垃圾,希望市民別向海洋「播毒」，「魚食落肚和不能分解的發泡膠粒被魚食落肚一樣」，不單止禍及海中生物，「分分鐘魚類與海產又被我們食落肚，豈不是自食其果」，既然全球新冠肺炎已是地球的一個警號，大家除了做好個人抗疫清潔，都要趁這個時候幫地球及海洋都變得健康一點，而不要再加重對地球污染。

▲ 中華白海豚頭骨被發現在石灣海邊。(受訪者提供)

環團有義工還在石灣發現一條未成年中華白海豚的頭骨，據郭秀雲女士指以頭骨來看，該是是在海中被遊艇撞死而飄到石灣，她表示在南丫島的海龜灣附近也曾發生瀕臨絕種海洋生物如海龜與中華白海豚及鯨豚科等被遊艇輾死的事件，很多時死了都會沉在海底,在岸上被發現的只是冰山一角，無人可以估計一年會因此死去有多少，所以去年向政府爭取將保護區擴大，免得瀕臨絕種的海洋生物再陷危機。

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責任編輯：洪芷晴