【停課不停學】中大教育學院實習學生網上授課　供全港中小幼學生免費報讀

▲ 「中大雲上師」初中程度數學科教材。（中大提供）

新冠肺炎疫情持續，中小學及幼稚園已停課約2個月，不少學校安排學生在家進行網上學習，香港中文大學教育學院今日將於下周一（4月6日）推出「中大雲上師」計劃，實習學生在老師支援及指導下，設計了一系列網上課堂，免費提供予本港中小學及幼稚園學生報讀，需透過網上報名，先到先得。

網上課堂科目包括中國語文（小學）、英國語文（小學）、數學（中學）、體育（小學及中學），以及幼兒教育（幼稚園），每科涵蓋不同課題和內容。實習學生可發揮創意，在設計教材時添加新聞、歌曲及卡通等元素，以活潑有趣的方式講授學科知識；計劃亦會為中學文憑試（DSE）數學科考生提供公開試技巧，分享「過來人」的經驗。

▲ 「中大雲上師」數學科教材。（中大提供）

大部分網上課堂以小班模式教學，每班約8個學額，實習學生可透過網上平台與同學進行實時互動交流，觀察每個學生的學習情況及隨時作出指正。

計劃開放予全港中小學及幼稚園學生參加，先到先得，額滿即止，詳情及報名方法【請按此】

▲ 「中大雲上師」小學程度數學科教材。（中大提供）

其中一名參與計劃的教育學士（數學及數學教育）學生黎顥驊表示：「我在製作教學影片的過程中，學習和改善了錄音、編製筆記以及影片製作的技巧。透過訓練和參考一些著名的教學頻道，讓我意識到，教學影片不需要涉及很深的內容，更為重要的是要富啟發性，讓學生對數學產生一個全新的理解。」

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責任編輯：馮琪雅