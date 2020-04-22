【超市大搜查】午餐肉高鈉高脂可致高血壓　一圖睇清3款相對低脂之選

▲ 午餐肉高鈉高脂可致高血壓，一圖睇清3款相對低脂之選。

疫情期間，許多市民減少外出，留在家中煮食。午餐肉等罐頭食品是不少懶人的至愛，但當中卻蘊藏高脂、高鈉的陷阱，可增加患心血管疾病風險。TOPick找來健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy），分析市面上20多款午餐肉，比較當中的脂肪及鈉含量，並推介幾款相對健康之選。

Amy檢視了市面上20多款午餐肉，根據營養標籤所列，比拼午餐肉的脂肪及鈉含量，以下幾款為相對較健康選擇：

每100克午餐肉 總脂肪(g) 飽和脂肪(g) 反式脂肪(g) 鈉(mg) 金龍牌火腿餐肉 9.7 3.4 0 840 珍寶牌金華火腿午餐肉 11.6 3.5 0 792 金御膳火腿豬肉 11.9 3.7 0 633

Amy解釋，1茶匙油等於5克脂肪，以上3款午餐肉的總脂肪含量為9.7至11.9克，相等於2至2.5茶匙油。假如一次進食兩塊午餐肉（一塊約25克重），就等同攝取了1至1.5茶匙油。

而市面上部分午餐肉每100克含高達20至30克脂肪，相等於4至6茶匙油，比起上述三款午餐肉高出一倍。

在鈉含量方面，許多午餐肉每100克含有過千毫克鈉質，雖然以上三款午餐肉都稱不上低納食品，但相對來說，納含量算是較低。

其他市面常見午餐肉營養資料：

每100克午餐肉 總脂肪(g) 飽和脂肪(g) 反式脂肪(g) 鈉(mg) 三花午餐肉 20 8 0 1200 荷美爾午餐肉 23.2 8 0 785 SPAM低脂火腿餐肉 (Lite) 13.8 5 0 732 樂天午餐肉 20 5 0.3 740 三祖午餐肉(綠罐) 14.2 5.2 0.1 656 東遠午餐肉 23 9 0 670 梅林優質火腿午餐肉 14.7 5.6 0 610 天壇牌火腿豬肉 14.2 5 0 745 天龍牌火腿豬肉 14 5.6 0 620 長城牌火腿豬肉 14 5.6 0.05 620

可增加心血管疾病風險

根據世界衞生組織建議，以一位每日熱量攝取為2000千卡的成年人為例，全日攝取的飽和脂肪不應多於22克；反式脂肪攝取應少於2.2克；而每日鈉攝取不應多於2000毫克，相等於1茶匙鹽。

攝取大量脂肪除了會引致肥胖，飽和脂肪和反式脂肪會令血液中壞膽固醇水平上升，長遠而言，容易導致脂肪積聚在血管內璧，增加患上動脈粥樣硬化、血管堵塞等心腦血管疾病的風險。

另外，市面上大部分午餐肉鈉含量偏高，Amy指過量攝取鈉質會增加患高血壓的風險，繼而損害血管和心臟健康，亦會增加腎臟負荷。建議一星期最多進食1-2次午餐肉，每次不多於2塊。

標榜減鹽≠低鈉

根據食物安全中心的指引，低納的定義為每100克食物中的納含量不多於120毫克。市面上部分午餐肉標榜「減鹽」（Lite/less sodium），但其實根據營養標籤所列，都不符合低鈉條件。因此，即使產品包裝上標榜減鹽，亦並非等於健康。

一罐午餐肉含多種添加劑，當中亞硝酸鹽屬於2A級致癌物，長期食用可增加患胃癌和大腸癌風險，詳情請看：【超市大搜查】1罐午餐肉含N種添加劑 加工肉含亞硝酸鹽可致胃癌大腸癌

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責任編輯：沈佩珊