【居家檢疫】陳小春應采兒住7千萬大埔豪宅　Jasper睡房大過普通家庭客廳【多圖】

▲ 陳小春大埔豪宅曾多次曝光。

陳小春、應采兒月初跟楊千嬅丁子高同遊澳洲，千嬅返港後已居家隔離，陳小春夫婦雖未公布是否亦已回港，不過相信小春跟正懷孕的應采兒會跟足指引，一家三口並在近4千呎的海景豪宅作居家檢疫14日。

▲ 小春夫婦十分恩愛。（取自微博）

陳小春於2015年購入大埔白石角逸瓏灣II第8座高層A、B室相連單位，4廳8房，所。據土地註冊處顯示，該單位實用面積3,788平方呎，2015年以7,027萬元售出，呎價18,551元。

▲ 小春父子常在客廳享天倫樂。（影片截圖）

楊千嬅居家隔離每日下廚家中超大廚房曝光，詳情請看：https://bit.ly/2xDCpzw

對此單位極鍾意的小春夫婦，近年拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》及《妻子的浪漫旅行》，都有在家中拍攝，因此其豪宅已幾度曝光。

▲ 小春曾在節目參觀兒子玩具房。（影片截圖）

《妻子的浪漫旅行》其中一集，便去陳小春與應采兒的逸瓏灣II高層相連豪宅，參觀囝囝Jasper的房間，不少網民驚歎兒子的房間，已比普通家庭的客廳還要大！

▲ 應采兒展示家中大廳。（影片截圖）

小春夫婦豪宅擁無敵海景及寬闊空間，超巨客廳相信坐滿廿人也不會擠迫，閒時Jasper還會把客廳當遊樂場，在家中踩小板車四處奔馳。

▲ Jasper在大廳踩板車，不怕會撞倒。（影片截圖）

鍾欣潼家居隔離拍片令豪宅曝光，詳情請看：https://bit.ly/3bCdJGr

▲ Jasper閒時會出露台看海景。（影片截圖）

年紀少少的Japser，跟其他小孩一樣愛儲玩具，但客廳不見有任何Jasper雜物，原來媽媽應采兒不讓兒子在廳放玩具，但為囝囝的房間預留了玩具位置。

▲ 兒子Jasper房中擺滿心愛玩具。（影片截圖）

在拍攝《爸爸去哪兒》時，小春曾在兒子睡房中父子聊天，除了玩具，Jasper房中貼滿成長經歷相片，十分溫馨！

▲ 應采兒在兒子房間貼滿成長紀錄。（影片截圖）

另外，房中亦有書櫃，放滿Jasper會睇的故事書，一家三口也會在此一同讀書，增加親子時間。

▲ Jasper閒時在房可看心愛讀本。（影片截圖）

鄺潔楹2000呎豪宅曝光 《愛回家》Judy屋企有私人花園，詳情請看：https://bit.ly/2UIbpXu

早前應采兒也在微博分享，在大客廳拆聖誕禮物的視頻，當中可見飯廳角落曝光，擁一張超大長檯，相信招呼十多名親友也可以。

▲ 應采兒在家中拆禮物。（影片截圖）

不過在近日疫情下，或者小春家中也會減少朋友聚會。