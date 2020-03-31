17歲男生認藏汽油彈候判　求情指情急下跟隨別人逃跑

▲ 涉案男生於屯門法院承認控罪。（資料圖片）

11.11有人發起於18區堵路，當天凌晨時分警方接報指有人破壞屯門銀圍輕鐵站，警員駕車途中發現3名男子正攀爬圍欄，其中17歲男生拿起載有汽油彈的袋逃跑，其後被捕。涉案男生今（31歲）於屯門裁判法院承認1項管有攻擊性武器罪。辯方求情指，他因別人大喊「拎物資跑」才會拿起不屬於自己的袋而跟隨別人逃跑，案件押後至4月14日以索取更新及勞教中心報告，被告還押候判。

被告為17歲蔡姓男生，今承認1項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指他於2019年11月11日，在‪屯門澤豐花園‬附近管有1個汽油彈及1把鐵錘。

案情指當天約凌晨4時，警方接報指有人破壞銀圍輕鐵站，警員駕車途中發現3名男子正攀爬圍欄，被告拿起地上的灰色袋逃跑，袋內有毛巾、內有綠色黏性液體的玻璃瓶、鐵錘、口罩、打火機等。被告及後一邊跑一邊丟下物資，跑至澤豐街一帶時被捕。經檢驗後，玻璃瓶內液體為汽油。

辯方求情時指，被告剛滿17歲，校長、老師、親人撰寫的求情信均指被告願意服務他人，受教及為人善良正直，犯案與平日性格不符，家人又指被告不成熟、少不更事。

辯方又指，被告與輕鐵破壞事件無關，他因聽到有人指警察正趕到，大喊「拎起地下物資跑」，一時情急便照做及跟著其他人跑，低估了後果，事後非常後悔，希望裁判官會考慮監禁以外刑罰。

裁判官強調，案件據《公安條例》起訴，法例訂明必須判以監禁、勞教或更新中心，故將案件押後至4月14日，以索取勞教及更新中心報告，期間被告還押候判。

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記者：林欣樂