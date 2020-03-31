【新冠肺炎】袁國勇：病發始於武漢華南海鮮批發市場　中國對野生動物管制跟不上

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，中國對野生動物﹑街市抑或藥物等的管制，全部都跟不上。

新冠肺炎肆虐全球，全球累計確診病例已經突破78萬宗，死亡人數逾3.7萬。傳染病權威﹑港大微生物學系講座教授袁國勇指出，中國對野生動物、街市、醫學衞生藥物等管制仍完全跟不上，導致多年來時常發生嚴重疫情問題；又說今次新冠肺炎疫情的病發，是始於武漢華南海鮮批發市場。

袁國勇接受《灼見名家》訪問時表示，中國內地自1978年鄧小平提倡開放改革後，經濟逐步起飛，令不少人變得富有，並希望長壽，因而會多吃蛋白質，尤其動物蛋白質，還會做很多以往不做的事情，例如進食野生動物及保健食品補身，也會前往法國﹑意大利等國旅遊。

惟袁國勇稱，中國對野生動物﹑街市抑或藥物的管制，全部都跟不上，因此多年來出現涉及三聚氰胺﹑假疫苗﹑錯疫苗﹑H5N1﹑H7N9﹑沙士等的嚴重事件時有發生，以及現時的新冠肺炎疫情。

袁國勇指，新冠肺炎疫情始於哪一個疫區開始，答案很明顯，病發始於武漢華南海鮮批發市場：

我只知道一件事，在武漢華南海鮮批發市場，那兒肯定有野生動物在販賣，那兒的人是病發開始先，起初的病人大多與這個街市有關，後來才愈來愈關係不大，因此整個故事告訴我們，多數開始的時候是由野生動物跳進人類，野生動物從何而來，現在已經不知道，是哪一種野生動物也不知道，跳進人類後，便開始人傳人，於是情況愈來愈嚴重，引起大爆發。

袁國勇又認為，香港在處理這些疫情事件中，都算做得不錯，有著重要角色地位，但仍要一步一步來。

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記者：陳曉瑩