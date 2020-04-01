【非常醫生】入住老人院不等於臥床度餘生　80後老人科醫生：希望長者活得舒服

▲ 老人科專科醫生鄭戩毅希望，長者在餘下日子，活得舒服。

勞碌一輩子，不少人也希望安享晚年。病患纏身，入住老人院，就只能臥床度餘生？「希望長者在餘下的日子，活得舒服，做到自己想做的事」，這是明愛醫院老人科專科醫生鄭戩毅的心願。除了在醫院診症，他也與「老人外展評估隊」走訪深水埗多間老人院，為患病的、不良於行的長者診症，按其需要改變照顧模式，盼帶來不一樣的生活質素，讓他們在晚年仍有選擇，不一定要綁手、插喉。

▲ 鄭戩毅醫生（左）每逢去老人院，也會教授職員護理知識，希望改善院友生活質素。（曾有為攝）

盼改善照顧長者的情況

很少長者會嫌老人院殘舊，他們通常會想：以我這個條件，有人照顧我已經很好了。

深水埗人口老化問題嚴重，有不少基層長者，社區支援需求較大。80後鄭戩毅自2010年擔任老人科醫生，老人院的診症經歷最教他難忘，每次提起總滔滔不絕，笑言「喜歡管人家事」。

他說，喜歡去老人院，是因能按實際情況為長者、職員提出建議，改善情況。惟部分老人院資源、職員相關學識不足，照顧狀況未必太理想。故他希望教育職員：不要綁著病人雙手；讓行動不便的，有更多機會走動，而非長期坐在椅子上。

▲ 鄭戩毅醫生（右）認識88歲的春喜婆婆（左）已3年。有老人院護理員笑言，婆婆不罵人時，也挺可愛。（曾有為攝）

臥床度餘生與自由進出

「婆婆，睡得好嗎？女兒是否每天探望你？」甫進老人院，88歲的春喜婆婆已步出房間，等著醫生來診症。婆婆患有認知障礙症，早年被推跌的經歷，她逢人必說，鄭醫生笑言自己已背倒如流。比不少人幸運的是，婆婆行動自如，每天有子女探望。

鄭醫生曾在老人院接觸一位60歲叔叔，對方因曾長時間在深切治療部留醫並插喉，致雙膝變硬，大部分時間只能卧床或坐在床邊。「對方只有60歲，長期臥床亦非辦法」，鄭醫生遂與職業治療師、物理治療師為其評估。最終發現，叔叔有能力使用輪椅，於是為他提供一架輪椅，以便在老人院自由出入。

縱然膝蓋較弱，雙腳無法伸直，但他不必臥床過下半生，兩種生活相差很遠。

▲ 鄭戩毅醫生（左）到老人院後，就為長者檢查大大小小的痛症。（曾有為攝）

從24小時臥床到重見陽光

不要習以為常，以為病人的狀況就一直如此，其實我們可以做些事改變其生活。

鄭醫生稱，每次到訪老人院，也會盡力發掘長者所遇的問題，了解原因，盡量少用藥，甚至不用藥也可處理問題。「去過老人院就知道，門診的服務不足以全面照顧長者。」

另有一名80歲的婆婆，突然發現自己半身無法動彈──初時還能用步行架行走，後來卻要臥床。婆婆以為自己患腦癌，情緒低落。心情不佳，也緣於不了解自己的病。鄭醫生為她檢查，翻閲病歷，發現婆婆脊骨位置長了水泡，壓著神經線，以致手腳難以郁動，不能久坐。經評估後，醫生為她度身訂造一款可調校高度的座椅。

她由24小時臥床、困在房間，變成走出大廳活動，與院友看電視、聊天，重拾社交活動。

婆婆再展笑容，覆診時興奮表示，終有機會踏出房門，重見陽光。

▲ 鄭戩毅醫生表示，於照顧上作少許改變，配合病人需要，就已能改善其生活質素。（曾有為攝）

104歲也可享受美食

人老了，也不等同失卻人生樂趣。多年前，一名101歲婆婆插著胃喉，瞥見鄭醫生，就合上雙手苦苦哀求：「為我拔掉胃喉吧，我很不舒服。」

縱有認知障礙症，婆婆仍能表達意願。經評估後，醫護發現她吞嚥能力並不那麼差，仍能進食部分食物。徵得家屬同意後，醫生為她拔去胃喉。至上次覆診，婆婆已104歲，鄭醫生一臉滿足說：「從101歲到104歲，她仍能享受吃食物的樂趣。」

醫生：盼為長者提供選擇

人到晚年，身體機能衰退，很多事也不由自主。身在老人科，鄭醫生認為，最重要是能為長者帶來一絲希望，為他們提供選擇。

希望能找到方法配合長者的需要，無法進食，也不一定插胃喉。

鄭醫生坦言，面對公院輪候時間長、私院費用高昂等社會資源分配問題，有時也束手無策。他最希望的是，用自己的專業、知識，改變一些照顧病人的模式，為他們作最理想的選擇，因為行醫不僅是「醫病」，更是「醫人」。

讓有吞嚥問題的長者可再次進食；讓他們維持活動能力，非長期臥床，並有更多走出房門活動的機會，是他到訪老人院的任務之一。

眼見百多歲的長者走到人生晚期，我希望能為她達成一些心願，滿足其需要。

88歲牧師收留無依靠長者包生養死葬 撐起敬老之家60年：想他們安享晚年

【最後尊嚴】替孤獨死長者善終 義工見證徘徊生死邊緣：在病床上捱時間是煎熬

記者：黃泳欣