【新冠肺炎】卡拉OK「RED MR」至少5人感染　患者最早3月24日發病分店曾全面徹底消毒

▲ 卡拉OK「RED MR」至少5人感染，患者最早3月24日發病，分店於3月20日曾全面徹底消毒。

新冠肺炎疫情持續，本港截至今日新增32宗個案，累計個案已高達714宗，當中有一個小型群組爆發，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心。「RED MR」曾於3月20日在Facebook專頁發文指，所有分店每小時進行徹底清潔及全面消毒。

【新冠肺炎】新增32宗確診個案 卡拉OK「RED MR」爆發感染群組

「RED MR」早前於Facebook發文並分享影片指，為確保顧客及員工的健康，所有分店每小時會進行徹底清潔及全面消毒，他們外聘了衞生團體為分店所有空間，包括房間、設施、公共區域、休息室、廚房及儲物室，進行消毒及清潔。

從片段中可見，有身穿保護衣的人員為店鋪大堂、樓梯、地板、房間內的梳化等位置進行消毒。

帖文又指，「RED MR」所有分店自疫情開始以來，已採取多項預防措施，包括所有客人及員工進入分店必須量度體溫，VIP房間內提供酒精搓手液，所有大堂及公眾範圍每15分鐘進行全面消毒及清潔，客人必須使用分店提供的即棄咪套等。

【新冠肺炎】卡拉OK「RED MR」爆感染群組 7人唱K後5人確診

針對港府早前實施新規例，「RED MR」再於3月28日發文指分店推出新措施：

• 縮減一半入座率

• 客人進入RedMR時須佩戴口罩

• 客人入內時須探熱及用酒精搓手液搓手

• 客人必須使用分店提供的即棄咪套

• 提供外賣服務

• 拒絕招待任何正接受強制檢疫電子手帶人士進入

• 按照衛生防疫署指引予員工，以確保店內衛生

責任編輯：羅嘉欣