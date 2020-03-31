【意大利疫情】小鎮每30分鐘舉辦一場葬禮　無數家庭被剝奪與親人最後告別

▲ 意大利小鎮每30分鐘舉行一場葬禮。

新冠肺炎在意大利的疫情失控，累計死亡人數逾萬人，意大利其中一個人口不足12萬的小鎮貝爾加莫（Bergamo），每半小時就有一場葬禮，而且由於缺乏檢測，當地的實際感染人數有可能是官方公布數字的5至10倍，真實死亡人數亦最少高4倍。

貝加莫市政府發言人Francesco Alleva近日接受《澎湃新聞》訪問，講述目前當地的情況。官方數據顯示，貝爾加莫市目前有約8000人確診，1700人死亡，然而Francesco指出，估計仍有最少4000人患了肺炎，卻因醫療系統困難原因，沒有接受檢測，未有確診。

確診及死亡人數遠比官方公布多

當地醫院已經在超負荷運作下苦苦堅持數周，醫院裡擠滿了病人，而且很多人都在受苦掙扎，而且只有最危重的病人才被送院治療，卻有大量病人趕不及治療就在家中去世。當地有400名義工每天前往不同住宅，向獨居長者派發食物和藥物，不時發現已去世的人。

另外，當地有兩家主要的醫院，共有600名醫生，惟因沒有口罩及裝備，當中有150人已被感染病倒，而目前亦未清楚意大利的病情是否已達到高峰。

每30分鐘舉辦一場葬禮

Francesco指出，市民都感到擔憂，但暫時未有恐慌。不過，處理大量病人遺體是當局最大的挑戰之一，無數家庭被剝奪了與親人最後告別的機會，甚至無法參加葬禮。

最近數天，我們每30分鐘就舉辦一場葬禮，但仍無法處理所有遺體。

他指出，當局已請求軍隊和特警部隊幫忙，把棺材運到附近的城市及意大利其他地區，例如2月就有350具棺材被運往南部一個城市，將遺體燒掉後把骨灰帶回來，在當地墓地下葬。

我們不知道這樣的情況還要失控到何時才結束，我們想向所有國家發出警報，請趕緊防範，如果疫情失控，將是一場災難。

責任編輯：林愛娜