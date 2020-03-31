【兒童偏食】嬰幼兒偏食影響體重身高生長　兒科醫生分享5項培養健康飲食習慣貼士

▲ 嬰幼兒偏食問題持續，有機會影響體重身高生長。

有爸媽輕視嬰幼兒偏食的問題，久而久之養成孩子的習慣，長遠有多方面影響。香港嬰幼兒偏食的情況普遍，但並不嚴重，兒科醫生表示問題大部分源於跟家長的教導有關，爸媽應多留意，從小跟孩子一起培養健康飲食習慣。

兒科專科醫生張傑分析本港嬰幼兒偏食問題，他指本港孩子從小偏食跟家長的教導有關，過分溺愛之外，父母陪伴孩子的時間比較少，將照顧的責任交給外傭或長輩，結果大家傾向順從孩子的意願去做，嬰幼兒偏食的習慣慢慢產生。

孩子飲食有偏食很常見

有指1歲至2歲期間，有些孩子會變得揀飲擇食，像抗拒吃陌生的食物、對食物的喜惡較強烈等。張傑醫生表示不論大人抑或小朋友，每個人對喜愛的事情都有偏好是人之常情，萬一偏好的程度比較多而影響營養，就要加以糾正 。

往往成人見到孩子，在不明原因下拒絕食或喜歡某些食物時，大人會標籤基於孩子性格比較執著和倔強，從而去順從他們的選擇。久而久之，便認為這不能夠改變 。所以，家長宜採取中庸之道，讓孩子可選擇之餘，也不可以完全拒絕某一些食物。

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偏食或影響身高體重發育

在嬰幼兒時期偏食，張傑醫生指出最直接影響是孩子的生長，包括體重和身高。 如果嚴重些或有機會影響血色素和其他電解質的平衡。此外，一般有偏食習慣的孩子也有一些行為的問題，有機會令照顧教導上出現一些麻煩。

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5大培養健康飲食習慣

嬰幼兒起已經要有健康良好的飲食習慣，張傑醫生指出有以下5頁，家長可參看︰

１半歲開始進食固體食物︰有些父母因為某些原因，會將引進固體食物的時間延遲，例如認為孩子不願意轉食固體食物，仍要飲奶。其實，這是一個學習的過程，初時一定會有所阻礙，但是只要堅持下去，就能把握這個黃金期。

2 學習餐桌禮儀︰幼兒坐在餐桌椅總是坐不定、不太吃食物，孩子總是想離開餐桌，餘下飯菜未吃。家長要告訴孩子，只有完成自己的飯菜和等待其他人都食完飯，才可離開，這是一種禮儀。



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3 不要盲目追求食量︰針對幼童，如果孩子平日很快食完一碗飯，家長即時叫他添飯，增加份量，久而久之，小朋友會發現食得快便要食多些，因而會拖慢進食過程。又如當父母見孩子已經完成基本的進食份量，馬上再追加。結果孩子得不到滿足感，最後反而選擇放棄進食。

4 父母以身作則︰大多數父母在餐桌上會不專心和有一些揀飲擇食的行為，其實孩子一切都放在眼內，他們沒有發聲只是因為他們未懂反駁或去表達清晰。他們會感到爸媽自己都偏食，為何自己不可以一樣偏食。家長宜早點以身作則做好榜樣，包括在幼兒面前。



5 不要孩子找藉口︰幼兒未說出偏食原因，心軟的父母已經可能替孩子用很多原因去解釋，可以為孩子擋在前，孩子將父母解釋變成自己的「武器 」，每一次想拒絕食物時，便會模仿爸媽將「武器」拿出來。

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記者︰顏紫燕